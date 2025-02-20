Що почитати: 3 книжки про подорожі й пригоди для дітей

Веселі пригоди книжкових героїв – це те, що може захопити уяву і відволікти від тривожних буднів. А якщо до цього додати екзотичну подорож і казкове чародійство, то ефект від таких книжок буде подібний до магічного коктейлю, що створить для вас неповторний настрій.

Лукаш Вежбицький. Африка Казика. – Х.: Час майстрів, 2024

Пригоди у цій захопливій книжці справді круті. "Оскільки я вирішив подорожувати на велосипеді, - розповідає її герой, - тож не міг не взяти із собою мого вірного двоколісного друзяку, який супроводжував мене в усіх попередніх мандрівках. До того ж ніхто такого ще досі не робив. Моя дружина Марися страшенно хвилювалася. - Ой, Казику.. - говорила вона, коли разом із дітьми проводжала мене на вокзалі, - як ти даси собі раду серед чужих людей? - Усе буде добре, Марисю, - заспокоював я її. - Знаю кілька іноземних мов, тож зможу порозумітися. - А що ти робитимеш, якщо зустрінеш людожерів чи лева? - Не хвилюйся, адже і з людожерами, і з левом можна потоваришувати, - пожартував я. - Тату, привезеш мені фото лева? Будь ласка. - син торсав мене за штанину. - Татусю, а мені привези мавпочку, - просила донечка. Я міцно обійняв дітей на прощання. - А тобі що привезти з Африки? - усміхаючись, запитав я дружину. - Мені нічого не треба. Пиши частіше, аби ми знали, що з тобою все гаразд. І якнайшвидше повертайся, - із тривогою в голосі відповіла Марися".

Тож уявіть собі - близько 40 тис. км по Африці - на велосипеді. Казімєж Новак - перша людина у світі, яка самостійно двічі перетнула Африку з півночі на південь і у зворотному напрямку. І все це на початку 20-го століття. І хоч наш герой і був поляком, але народився він 1897 року у Стрию на Львівщині, у краю сміливих і відчайдушних людей. Хіба міг Казик сумніватись у своїх силах, коли ріс в оточенні людей, які доводили щодня, що неможливого не існує? Ще хлопчиком мріяв про мандрівки у далекі краї. Так, зі Стрия, з батьківського дому, здійснив він свою першу самостійну велику подорож. У 14 років, маючи в кишені лише кілька монет, він помандрував до Рима! І відтоді вже не було для Казімежа Новака ні закритих кордонів, ні нездійсненних мрій! Про що й читаймо у цій незвичайній книжці.

Галина Ткачук. Котулаки і цвіт папороті. – Х.: Ранок, 2025

На початку цієї історії нас одразу попереджають, що котулаки — це люди, які навчилися перекидатися на котів, і які найчастіше трапляються в Києві та його передмістях. У будь-якому разі, "Котулаки і цвіт папороті" Галини Ткачук – найцікавіше з магічного читва, яке тільки можна вигадати цієї зимової пори. Проте навіть герої цієї книжки знають, що чаклунство – ще не запорука успіху. І хоч котулаки в попередній історії з магічної серії і знайшли чимало цінних фоліантів, проте цього разу, щоб отримати справжні чари, вони мають усі разом вийти на змагання з іншою командою звірулаків.

"— Отже, починаємо наше свято! — загорлав раптом Дятел Обачний і теж вийшов у центр кола. — Сьогодні на пошуки цвіту папороті вийдуть дві команди. Наше славне селище Добрий Дуб на цьому змаганні представляє команда "Котулаки". У її складі — правнуки Малини Зловісної під керівництвом Євгена Петровича! Ваші оплески!" Зрозуміло, що переможці змагань цього разу здобудуть цвіт папороті. І ясно, що Мирчик, Лев, Лада та капітан команди Євген Петрович з усіх сил намагатимуться вибороти перемогу, хоч довкола й кояться дивні й нелогічні речі. Що це означає та який стосунок має до справжньої давньої магії, варто дізнатися у новій історії про котулаків. І будьте певні, що без карколомних пригод при цьому не обійдеться.

"Тунель над стежкою ставав усе нижчим і нижчим. А потім зовсім зник. Перед котулаками постала густа стіна кущів. — Ну що ж, — зітхнув Євген Петрович, — стаємо котами. Ножиці доведеться залишити тут, — і поклав їх на стежку. Однак Лев одразу підібрав ножиці. — Проріжемо собі шлях. — Леве, це нерозумно, — відповів Євген Петрович. — Швидкість кота, який лізе крізь хащі, значно вища, ніж швидкість хлопця, який стриже кущі. Почувши ці слова, Лада перекинулася через голову і стала кицькою. Разом із Мирчиком, який і так був у вигляді кота, вони прожогом пірнули в кущі. — У вас свій план, а в мене свій! — уперто відповів Лев".

Рената Пйонтковська. Оповідання для реготання. – Х.: 4mamas, 2024

У героя цих оповідань Томека, про якого йдеться в "Оповіданнях для реготання" Ренати Пйонтковської все не вдається тільки на початку. Далі вже іде легше. Наче процес взування нашого героя в дитячому садку, коли червона від натуги вихователька, якій вже трусяться руки, нарешті впоравшись із завданням, раптом дізнається, що черевики не взувалися, бо лівий переплутали з правим. А потім з’ясовується, що це взагалі чуже взуття. І все б нічого, якби не мороз надворі, а рукавички, сховані Томеком, залишилися в черевиках.

"Здається, вихователька ледве не знепритомніла, - повідомляє малий. – Вона заплющила очі й схопилася за вішалку. Хтозна – чому Черевики – це ж найкраща схованка. Що тут незрозумілого? Дорослим, схоже, це невтямки". Тож саме у цій чарівній книжці відома дитяча польська письменниця з гумором розповідає історії цього самого Томека, який, уточнимо, ходить до старшої групи садочка. І навіть у таких буденних дитячих справах як згадане взування, а далі гра у футбол чи малювання з героєм оповідань трапляються надзвичайно кумедні випадки. У будь-якому разі ці оповідання – може, для реготання, а може, й для замислення - сповнені відчуття любові та взаєморозуміння. Вони допоможуть не лише дитині, але й деяким батькам (і вихователькам!) познайомитись з різними людськими чеснотами, а всій родині (і навіть цілому садку) отримати добрячу порцію здорового сміху!

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