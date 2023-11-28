Що почитати: три нові книжки, в яких подорожують у часі

Якщо ми забудемо минуле і не зазирнемо в майбутнє, за нас це зроблять інші, і ми знову житимемо в чужій реальності. Так вважають автори цих книжок, відправляючи своїх героїв у мандрівку в часі, з якої ми дізнаємося про те, що було, що буде та як нам жити зараз, щоб не втрапити в чергову часову пастку.

Майкл Бентон. Динозаври. Новий погляд. – К.: Бородатий Тамарин, 2023

Динозаври. Новий погляд

"Одне відомо точно: динозаври з’явилися в тріасовий період між 252 і 201 мільйонами років тому. Майже в усьому іншому ми не впевнені", – заявляє автор цієї захопливої книжки, а далі все лише цікавіше. Загалом дослідження Майкла Бентона "Динозаври. Новий погляд" доводить, що динозаври, хоча й вимерли давно, все ще залишаються частиною нашого світу. "Коли саме вони з’явилися, у ранньому чи пізньому тріасі? – не вгамовується автор. – Яким був світ, коли вони вийшли на сцену? Чи проторували вони шлях до панування у глобальній екосистемі відчайдушною боротьбою з іншими тваринами або ж їм просто пощастило посісти своє місце? Всі ці теми були актуальними в 1980-х, коли я починав кар’єру палеонтолога". Варто додати, що не менш актуальними ці теми залишаються й сьогодні, адже за останні двадцять років вивчення динозаврів перетворилося на справжню наукову дисципліну. Нові технології розкрили секрети, приховані в доісторичних кістках, які раніше годі було дізнатися. Наприклад, тепер ми можемо визначати колір динозаврів, силу їхнього укусу, максимальну швидкість і навіть те, чи піклувалися вони про дитинчат. Тож у цій книжці її автор – провідний світовий палеонтолог, професор Бристольського університету – розповідає, як найновіші винаходи змінюють наше уявлення про динозаврів, перетворюючи палеобіологію зі сфери туманних припущень на одну з найточніших біологічних наук. Серед іншого розповідається також про те, як знаходять і розкопують останки динозаврів та як за скам’янілими рештками реконструюють їхні колір, зріст, раціон і поведінку.

Вероніка Волинська. Екзистенція. – К.: Фенікс, 2023

Екзистенція

Якщо в першій із трьох повістей, з яких складається ця збірка фантастичної прози, майбутнє схоже на апокаліпсис із кліматичною епідемією та нашестям зомбі, з якими вночі змагається юнак на ім’я Тит, то наступні дві повністю виправдовують загальну назву – "Екзистенція". Мандрівка в часі, втілення в іншій особі в інший час – наприклад, у Середньовіччя, куди потрапляє наступний герой, одразу опиняючись у в’язниці разом із такими самими "туристами", яким подарували чужі огидні тіла. І все це з рефлексіями, аналізом ситуації, сумнівами-осяяннями. Звісно, всіх прибульців вважають демонами з майбутнього. Що чекає на них у цьому фантастичному квесті? Куди й від чого можна втекти в такий карколомний спосіб? "Що їм треба? – гадає і собі головний герой на імя Антон. – Історичні відомості? Наші технології? Невже Марко має рацію і вони з нашою допомогою прискорюють свій прогрес?" І тут уже не Альбер Камю, як класик екзистенціалізму зі сну в першій повісті, а майбутня реальність, що занурена в давніші часи Нового Середньовіччя, в якому "Кванто" –- це головне. Що це, спитаєте? Втім, це не єдине запитання, яке хвилює героїв однойменної повісті. "Тобто життя після смерті існує?! – запитує один із них, прибувши з нашого часу на екскурсію в майбутнє. – Безперечно, – запевнив пан екзорцист, – але в іншому, нематеріальному вигляді. – Отже, наші душі йдуть кудись за край… – Не всі. Але так, ідуть, і в кінці свого шляху зливаються з Кванто. – Що таке Кванто? Це Бог? – І так, і ні, – неоднозначно відповів літній екзорцист". І ось усіх цих туристів відправляють у чергову подорож, щоб знайти те, що описав такий собі поет Квантус у своїй "Квантовій трагедії". Якщо зважити, що мається на увазі видозмінена "Божественна комедія" Данте, на наших героїв чекають карколомні пригоди. Готові вирушити разом із ними в Небуття, де повно демонів, пророків і численних випробувань вашої віри?

Марта Веллс. Щоденники вбивцебота. Книжка 1. Всі системи: небезпека. – Х.: Жорж, 2023

Щоденники вбивцебота. Книжка 1. Всі системи: небезпека

Це перша книжка фантастичного циклу "Щоденники вбивцебота", відзначеного преміями Hugo та Nebula та визнаного бестселером "New York Times" і "USA Today". Тож за сюжетом історії Марти Веллс "Щоденники вбивцебота. Книжка 1. Всі системи: небезпека", перед нами – світ майбутнього. Наче в романах про підкорення Марса, космічними подорожами та планетарними місіями в цьому разі керують бізнес-компанії. Командам дослідників надають у супровід вартових андроїдів – заради безпеки. Але в суспільстві, де контракти укладають із тими, хто запропонує найнижчу ціну, не надто переймаються безпекою… Наприклад, на одній із далеких планет команда науковців веде дослідження під наглядом наділеного самосвідомістю вартмеха, який хакнув свій модуль контролю і називає себе (але не вголос) вбивцеботом. Він не прагне тісних стосунків із людьми і по-справжньому хоче лише одного: аби його залишили самого на достатньо тривалий час і він міг розібратися в собі. Та коли з іншою дослідницькою групою стається лихо, вчені та їхній вбивцебот мусять докопатися до правди, щоб вижити. Між іншим, з чого такі речі починаються (або й чим завершуються) – можна дізнатися з наступної книжки про самітника.

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