Що почитати: три нові книжки з крутими сюжетами

Голлі Джексон. Виживуть п’ятеро. – Х.: Ранок, 2024

За сюжетом цього захопливого молодіжного трилера від автора всесвітньо відомого бестселера "Хороших дівчат не вбивають" весела поїздка стає смертельно небезпечною. І на весняні канікули Ред Кенні вирушає в автоподорож із цікавою компанією: найкращим другом, таємним коханням, старшим братом, його ідеальною дівчиною, однокласником і… вбивцею… Спочатку їхній фургон застрягає десь в глушині лісів Південної Кароліни без GPS-сигналу, потім на телефонах зникає сигнал, і вони не можуть відстежувати своє просування. Далі вони збиваються з курсу, повертають не туди і опиняються десь у лісі. Вийшовши з фургона, хлопці виявляють, що всі чотири колеса проколоті. І нарешті хтось починає вести по них стрілянину.

"Двоє снайперів. Дві гвинтівки. Дві червоні цятки. Ні, цього не може бути. Усе мало бути не так. - Усередину, Олівере! - закричала Рейна. - Залазь усередину! - її голос відчайдушно намагався обігнати палець на спусковому гачку. Олівер просунув голову всередину та вкотився в салон, падаючи на водійське сидіння і влітаючи в Медді, котра впала на Рейну. Дівчина похитнулася, штовхаючи Ред. Та перечепилася через Артурові ноги, але він спіймав її, підхопивши під пахви твердими руками. - Затягніть фіранки, - знову прорізав вуха Ред крик Рейни. - Затуліть вікна!" Невдовзі снайпер повідомляє їм, що один із них знає якийсь секрет, який злочинець хоче дізнатися. Поки вони не розкажуть цей секрет, трейлер їм залишати не можна, інакше їх снайпер застрелить. Отже, хтось заманив їх! Хтось, хто жадає вбивати! Шестеро мають з’ясувати, хто з них - мішень і хто брехун, і хто вбивця.

Ентоні Мак-Картен. Занулення. – Х.: Віват, 2024

Ця чудово написана історія доводить, що трилер може бути захопливим і без кривавої лазні За сюжетом "Занулення" Ентоні Мак-Картена, десять випадково обраних учасників вимкнули телефони, обірвали зв’язки із сім’ями та друзями і щезли. Іншими словами - занулилися. Далі упродовж 30 днів їх розшукуватиме група захоплення, відряджена компанією "Ф’южн Централ". "Вони повинні будуть швидко зникнути з радарів, не залишивши по собі жодного сліду, - дізнаємося ми подробиці. - Але це буде нелегко: Сай Бакстер та його команда кібершукачів оснащені так, як і ще не був ніхто інший в історії людства, щоб знайти їх - і зробити це швидко. Кожен із десяти учасників (або "нулів"; як їх називає команда) має дві години - лише дві години, - щоб отримати перевагу: задіяти свою стратегію, хай яка вона є, після чого переслідування з боку "Ф’южн" почнеться всерйоз".

Додамо, що цю програму спільно з урядом США розробив згаданий геній-мільярдер із Кремнієвої долини Сай Бакстер. Учасники, яких не спіймають до 12:00 31 травня, отримають винагороду в розмірі $ 3 млн. А що отримає Сай? Десятирічний контракт із ЦРУ на $ 90 млрд і доступ до всіх розвідданих, якщо десять учасників провалять бета-тест. І все б воно нічого якби у десятці нулів не опинилася така собі Кейтлін Дей, звичайнісінька книжкова хробачка, яка мала б вибути першою. Але жінка надто розумна й приховує таємницю, про яку не знає Сай. Що ж він робитиме, коли Кейтлін стане єдиною претенденткою на перемогу? Дізнатися можна, лише дочитавши цю гостросюжетну історію до самісінького кінця.

Юрг Обріст. Детективний квест. Хто розплутає справу? 6 детективних історій. – К.: Видавничий дім "Школа", 2024

Герої цієї книжки воюють із загадками і таємницями, які ховаються у найменших дрібничках, яких повно навколо – в газеті, у вітрині, навіть в кутку кімнати. Адже йдеться про справжніх детективів, які розплутують складні справи. Так само складно вигадати захопливішу книжку, ніж ту, в якій повно детективних сюжетів, переслідувань злочинців та кримінальних загадок. Але "Детективний квест" Юрга Обріста може запропонувати дещо цікавіше. На сторінках цього видання читачі знайдуть 6 захопливих історій, які вони зможуть не лише прочитати, а й взяти участь у детективному розслідуванні. А це справжня мрія кожного! Тож перед вами не звичайний детектив, а поєднання художньої оповіді з елементами книжки-гри. Детективи з цієї книжки шукають злочинців і з’ясовують, хто викрав діаманти, хто зіпсував цирк тощо. А читачам потрібна відчути себе в ролі Шерлока Голмса і допомогти детективам розплутати складні справи! Наприклад, про викрадення з виставки блакитного королівського діаманта, і розплутати цю справу допомогла справжня дрібничка на фото в газеті.

"Ставши свідками цього, сищики одночасно вигукнули: - Треба їх схопити! Шукаючи якийсь таємний вхід на фабрику, детективи наштовхнулися на стару вентиляційну шахту, якою давно ніхто не користувався. Нишком вони пробралися всередину і застали Каро й Ірму на складі, коли ті при тьмяному світлі старої лампи посеред купи мотлоху поквапом запихали до валізи кілька плюшевих ведмедиків. - Але як ми потім дізнаємося, у якому саме ведмедикові схований діамант? - занепокоївся Калле. - Спочатку, взагалі-то, треба дістати валізу, - відповіла Гітта. І саме цієї миті Каро з Ірмою блискавично зникли за таємними дверима. – От дідько, вони дременули!.. – прошепотіла Гітта. - Мабуть, ці двоє якимось чином помітили, що ми за ними стежимо. Як саме?"

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