Що почитати: 5 книжок про кохання, порятунок людства і пошук правильних рішень

"Якби можна було повернути час назад". Напевно, хоча б раз у житті кожен із нас так думав. Хтось не встиг сказати рідній людині найважливіші слова. Хтось ухвалив хибне рішення, яке все зруйнувало. Та якби повернення у минуле стало реальністю, чи змогли б ми змінити перебіг нашого життя, вплетеного в історію?

Саме тому райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала для вас п’ять захопливих книжок про подорож у часі. Про подорож заради порятунку рідної людини, людства і самого себе.

Даян Чемберлен "Омріяна донька", видавництво Vivat

П’ять захопливих книжок про подорож у часі

1970 рік, В’єтнамська війна. Чоловік Кароліни Джо, інженер-будівельник, вирушає у зону бойових дій, бо вірить у свою країну і правильність ухваленого рішення. Кароліні нічого не залишається, як смиренно чекати на його повернення додому. Незабаром вона дізнається, що вагітна, але їхня дитина важко хвора… Це був той час, коли фетальна хірургія (корекція патологій плоду в період внутрішньоутробного розвитку) вважалася експериментальною і ще не мала особливих успіхів. Розпачлива статистика свідчить про те, що жінці може допомогти лише диво. І воно стається. Чоловік сестри пропонує Кароліні "зайти" до 2001 року через портал, де малюка з високою ймовірністю врятують. Це небезпечна забаганка, але жінка ладна піти на все заради омріяної доньки. Якою буде подорож у 2001 рік? І чому Джо не поряд?

Це щемлива історія про кохання, яке не закінчується, і силу материнської любові.

Бен Елтон "Знову й знову", Видавництво Старого Лева

П’ять захопливих книжок про подорож у часі

Велика війна розпочнеться з одного пострілу. Цей постріл занурить європейську цивілізацію у морок і страждання. Мільйони людей загинуть, мільйони сімей буде розбито. Але, окрім Г’ю Стентона, відставного спецназівця і популярного відеоблогера, про це ніхто не знає. Тому він повертається із 2024 року в 1914 рік, на цілих 111 років назад, щоб не дозволити Великій війні статися. Його наміри благі, а мета по-справжньому героїчна, та чи можна отак безцеремонно втручатися в минуле? І чи здатна одна людина вплинути на перебіг історії? Коли вам здаватиметься, що Г’ю майже досягнув своєї мети, усе зміниться.

Динамічна, філософська історія про вибір, відповідальність та маленькі вчинки, що змінюють світ.

Емі Гармон "Що знає вітер", видавництво Vivat

П’ять захопливих книжок про подорож у часі

Енн народилася не в Ірландії, але Ірландія завжди була в ній. Бо вона зростала на історіях дідуся Оїна про цю країну і її боротьбу за незалежність. Після його смерті вона вперше в житті вирушає на батьківщину, щоб розвіяти прах Оїна над маленьким озером біля маєтку, як він і заповідав. В ту мить, коли вона це робить, попіл перетворюється на туман, ковтаючи лінію берега, воду, небо. Вийшовши з туману, Енн опиняється в Ірландії 1921 року, де шостий рік поспіль ірландці чинять опір британцям. Історії дідуся Оїна оживають… І, здається, місцеві знають Енн. Точніше жінку, на яку вона разюче схожа.

Енн поглинає нове життя, вона долучається до громадянської війни, зустрічає чоловіка, в якого до нестями закохується. Та чи є у цих стосунків майбутнє? І що чекає на дівчину з майбутнього далі?

Тосікадзу Кавагуті "Доки кава не охолоне", видавництво "Клуб сімейного дозвілля"

П’ять захопливих книжок про подорож у часі

Уявіть: ви приходите до кав’ярні, сідаєте на стілець за певним столиком, замовляєте каву і… повертаєтеся в минуле. До коханого, з яким вас розлучила доля, до загиблої в авіакатастрофі близької людини, за якою ви страшенно сумуєте. Куди завгодно. Але майте на увазі: у минулому ви не можете змінити теперішнє. А ще у вас обмаль часу – повернутися в майбутнє потрібно до того, як кава охолоне. Інакше ви застрягнете у минулому, звідки немає вороття.

Це легка, настроєва книжка про втрачені можливості, любов, дружбу і пошук себе. Герої цих історій не можуть змінити минуле, але можуть змінити себе у теперішньому. Чи наважилися б ви відправитися у таку мандрівку?

Сара Джіо "На добраніч, Джун", видавництво Vivat

П’ять захопливих книжок про подорож у часі

2000 рік, Нью-Йорк. Джун, віцепрезидентка великого банку, наймолодша в історії "Чейз і Гесон". Вона гарує із восьмої ранку до дев’ятої вечора (в кращому випадку) щодня. Доктор Кейтер радить їй пригальмувати, але в неї немає на це часу.

Одного дня Джун отримує листа, в якому йдеться про смерть її двоюрідної бабусі Рубі Крейн. Усю свою нерухомість та дитячу книжкову крамницю "Синя пташка" в Сиетлі жінка залишила онуці. Тож тепер Джун змушена вирушити в подорож, щоб швидко продати крамницю і повернутися до свого бурхливого банкірського життя.

Але несподівано у крамниці дівчина знаходить стосик листів, датованих 1946 роком. Читаючи їх, вона поринає у минуле своєї бабці, і дізнається кілька сімейних таємниць, які змінюють її життя. Звісно ж, без кохання тут не минеться.

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