Що почитати: 5 книжок про виправну школу для матерів, убивства та весілля мажорів

Людей приваблюють нерозкриті таємниці, загадкові вбивства, ненадійні герої та випробування, від яких у жилах стигне кров. Але за умови, якщо все це відбувається на сторінках книжок, де читач може бодай трохи контролювати ситуацію.

Райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала для вас п’ять детективів і трилерів, які захоплять увагу, розбурхають фантазію та ліквідують "нечитуна" (якщо він вам надокучає).

Бенджамін Стівенсон "Усі в моїй родині – вбивці", видавництво Vivat

Бенджамін Стівенсон "Усі в моїй родині – вбивці"

Ця історія розпочинається, звісно ж, із… убивства. Скручена шия, спортивна сумка "Найк", набита зім’ятими купюрами, свіжа могила посеред лісу, яку викопали брати Майк та Ернест Каннінґеми. І якщо ви думаєте, що на цьому все закінчується, то аж ніяк – гра лише починається.

Перша кримінальна історія обривається (до неї оповідач ще повернеться) і Каннінґеми, які всі комусь вкоротили віку, їдуть на гірськолижний курорт на родинне "возз’єднання". І вже там знаходять у снігу мертвого чоловіка з почорнілим від обмороження обличчям.

Гості готелю й персонал на місці, померлого ніхто не знає і не шукає. Зрештою, нещасні випадки взимку в горах –не рідкість. Але все вказує на те, що тут "попрацював" убивця, точніше, серійний убивця на прізвисько Чорний Язик. Тож тепер потрібно з’ясувати, чи має він стосунок до "не зовсім чистої" родини Каннінґемів. Під підозрою опиняються всі, бо всі не без гріха. А між тим кількість убитих зростає…

Це нетиповий детектив, на сторінках якого з вами спілкуватиметься сам автор. У різних місцях тексту він залишатиме для вас зачіпки, та чи допоможуть вам його чесність і прямолінійність?

"У таких детективних романах, як цей, підказки є в кожному слові – дідько, навіть у кожному розділовому знаку. Якщо вам важко зрозуміти, про що я, погляньте на видання у своїх руках. Якщо вбивцю знайшли, а під великим пальцем вашої правої руки залишається ще товстенький стосик сторінок, то це несправжній убивця".

Люсі Фолі "Список запрошених", Видавництво Старого Лева

Люсі Фолі "Список запрошених"

Джулс і Вілл одружуються. Церемонія відбудеться на безлюдному острові в Ірландії, куди потраплять лише обрані. Весільна розпорядниця продумує все до найменших дрібниць, адже це весілля – нетипова подія. Наречений – зірка успішного телешоу, який не має відбою від залицяльниць. Наречена – вродлива бізнес-вумен, у якої все "схоплено". Але в день весілля, яке було приречене стати ідеальним, все летить шкереберть. Бо обрані гості привезли з собою не лише подарунки й усмішки, але й заздрість, ревнощі, образи, темні бажання, біль. Тож один невдалий тост, хмільна суперечка, недоречна пропозиція, згасле світло… і на весіллі гине людина. На віддаленому острові людські почуття виходять із берегів. І кожен із шести гостей сам розповість вам свою правду.

Джессамін Чен "Школа ідеальних матерів", видавництво Vivat

Джессамін Чен "Школа ідеальних матерів"

Фріда утнула дурницю – поїхала до офісу, залишивши вдома свою доньку на кілька годин без нагляду. Дівчинка розплакалася, а оскільки поряд не було нікого, хто б міг її заспокоїти, довго й невтішно плакала, і сусіди викликали поліцію. Фріда – не погана мати. Вона дуже любить свою Гаррієт. Просто останнім часом жінка майже не спала, багато тривожилася і працювала, бо має вимогливого керівника й дедлайни. Це її перша робота на повну ставку після народження дитини, і вона не може її втратити. Та нікого це не цікавить. Поліція зв’язується зі Службою захисту дітей, і та повідомляє, що хоче позбавити Фріду права опікуватися донькою.

"Чому ви не взяли її з собою?" – поцікавилася у жінки соціальна працівниця. І Фріда пригадала свій тривожний ранковий стан, егоїстичне бажання – отримати бодай хвилинку спокою. Але хіба ідеальна мати має право на спокій?

Обмежені в часі зустрічі з донькою під наглядом соціальних працівників, натужні спроби довести свою нормальність лище погіршують стан жінки та ускладнюють ситуацію.

"Ви отримаєте можливість взяти участь у новій реабілітаційній програмі, – сказала суддя. – Вас навчатимуть і тренуватимуть протягом року. Проживання включено. Вас триматимуть там із такими самими жінками, як і ви". Так Фріда опиняється у Школі ідеальних матерів, де доводитиме наглядачам, що їй можна довіряти, що їй можна довірити Гаррієт.

Крістін Генна "Велика глушина", Видавництво РМ

Крістін Генна "Велика глушина"

Ернт Оллбрайт повернувся додому з В’єтнамської війни, але війна продовжує жити в ньому у вигляді посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Ернту складно контролювати свої почуття та емоції. Він не може втриматися на жодній роботі, час від часу зривається на доньку і на дружину, які його не розуміють. Ніхто й ніщо не може йому допомогти… Відтак тринадцятирічна Лені стає заручницею обставин: вона бачить страждання жінки, яка шалено любить свого чоловіка, та страждання чоловіка, який поводиться так, ніби цілковито зневажає свою дружину. "Тато весь час повчав Лені, який небезпечний світ за дверима. Але правда була така, що найбільша небезпека з усіх чатує в їхньому будинку".

Щоб якось усе владнати, подружжя ухвалює рішення переїхати на Аляску. Та чи можна втекти від себе, флешбеків і страху, що сковує тіло?

Це не трилер, але жахливих моментів тут достатньо, бо прекрасна й горда Аляска захоче витиснути з виснажених новоприбулих їхні найгірші якості. І їм доведеться боротися за свої життя.

Кімберлі Мак-Крейт "Чудове подружжя", видавництво Vivat

Кімберлі Мак-Крейт "Чудове подружжя"

Час у конторі "Янг і Крейн" для Ліззі Кіцакіс завжди спливає надто повільно. Їй не подобається писати листи з непереконливими викрутасами та ухиляннями. Хоча й додому адвокатка не поспішає – їхні з чоловіком стосунки такі ж холодні, як її ранковий сендвіч із правильного житнього хліба, який вона не хоче їсти. Словом, Ліззі загрузнула в буденності й невизначеності.

Але одного вечора вона отримує дзвінок із виправного закладу штату Нью-Йорк. На іншому кінці дроту – Зак Ґрейсон, її знайомий з юридичної школи Пенсильванського університету, якого підозрюють у вбивстві дружини. Але Зак стоїть на своєму: він знайшов Аманду біля їхнього будинку вже мертвою. "Всі бачили, який я засмучений", "Це я викликав 911", "Мені нічого приховувати", "Вони мали б дати мені ще хвилину". Зак немов би навмисно підкреслює свою невинуватість. І це насторожує…

Ліззі, яка лише кілька місяців працює у криміналістиці, неохоче, але все ж погоджується розслідувати справу. Та що більше вона дізнається про чудовий шлюб Аманди й Зака, то більше запитань в неї виникає. Дещо чоловік все-таки намагається приховати…

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