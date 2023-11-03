Що почитати: 7 фентезі-книжок для осінніх вечорів

Книжки у жанрі фентезі — це не просто спосіб гарно провести час, але й можливість втекти від реальності та опинитися у світах, сповнених магії й чарів.

Навіть дорослі читачі іноді потребують казки, тож недарма фентезі — один із найпопулярніших жанрів серед читачів. Комунікаційниця видавництва Vivat Марина Довженко зібрала 7 фентезі історій, які перенесуть читачів у світи, сповнені магії та пригод.

Світлана Тараторіна. Лазарус (Vivat)

Світлана Тараторіна. Лазарус

1913 рік. Грізні битви людей і нечисті в минулому, колишні вороги навчилися жити поряд у Києві — головному місті Межі. Але цей мир примарний, насильство ось-ось вирветься назовні. Давні пророцтва невблаганні — прийде той, хто все змінить і відплатить сповна за несправедливість та утиски. Проти власної волі у вирі подій опиняється Олександр Тюрин, відомий сищик, який має свої причини уникати Києва.

Шість детективних головоломок, криваві злочини, політичні інтриги, біль і радість кохання, секрети святих місць і поклик прадавніх сил. У пошуках істини розкриваються родинні таємниці та воскресає похована історія. Серце крізь темряву веде до мети, та чи відкриється остання печатка, щоб пророцтво здійснилося? Чи зуміє Олександр Петрович Тюрин пройти особисте чистилище й не допустити нової війни?

Неймовірно атмосферний ретродетектив від української письменниці Світлани Тараторіної переносить у світ, де майстерно поєднані історичні події сторічної давнини та магія.

Сюзанна Кларк. Піранезі (РМ)

Сюзанна Кларк. Піранезі

Піранезі живе в Будинку. І, можливо, жив завжди. День за днем він чітко й сумлінно фіксує у своїх зошитах дива Будинку: лабіринт зал, незчисленні тисячі статуй, припливи, що з гуркотом підіймаються сходами, хмари, що поволі снують горішніми залами. По вівторках і п’ятницях Піранезі бачиться зі своїм другом, Однодумцем. В інший час офірує Мертвим їжу й латаття. Але здебільшого він на самоті.

На хідниках починають з’являтися послання, на­шкрябані крейдою. В Будинку знайшовся новачок. Але хто це й чого він хоче? Друг він чи несе руйнацію й божевілля, як стверджує Однодумець? Доводиться шукати загублені тексти, розкривати таємниці. Світ, який Піранезі вважав знайомим, стає химерним і небезпечним.

Новий і дуже неочікуваний роман від Сюзанни Кларк дивує й заворожує. І, зрештою, виявиться зовсім не тим, чого ви від нього очікуєте.

Ірина Грабовська. Земля крилатих (Vivat)

Ірина Грабовська. Земля крилатих

Друга частина трилогії меча й магії "Замок із кришталю" — неймовірний світ, створений письменницею Іриною Грабовською на основі реальних подій середньовічної історії.

Янн програв битву за князівство, але не війну. Втім, є дещо жахливіше. Єством птаха заволодів жорстокий демон, і тепер друзі його бояться, молода дружина ненавидить, а вороги замислюють плани. Мрія врятувати крилатий народ, здається, більше не надихає княжича, тепер усе, чого він хоче, — це помста.

Ретон, Земля Крилатих, за крок до занурення в пітьму. Але чи зможуть бажання демона пересилити любов? Долі держав балансують на линві з амбіцій, упереджень, смертельних образ і магії правителів, одержимих боротьбою за владу. У вирі битв та інтриг кожен крок може стати фатальним. Тож чи варті чогось правда, честь і дружба у великій грі?

Наталія Довгопол. Витязь і Вірлиця (Жорж)

Наталія Довгопол. Витязь і Вірлиця

В давнину витязями називали мужніх воїнів, богатирів київських, чернігівських і галицьких, про подвиги яких складали билини. Та коли землі Київської Русі поневолила монголо-татарська орда, справжніх героїв уже майже не залишилося. Тоді народилася нова легенда: про купця-гульвісу, який вирішив стати витязем, про дівчину, що вміла перекидатися сизокрилою вірлицею, про чарівний перстень Смерті та заговорених на кохання нерозлучників.

Оточений прадавніми древлянськими лісами й непрохідними болотами Дубовий Гай надійно захищає своїх мешканців і свої таємниці. І поки навколо лютує орда, славетний богатир спокійно спить на перинах, а про справжні подвиги пам’ятають лише старійшини. Та настає час для нових героїв і нових звершень. Купець-гульвіса вирішує стати витязем, звичайна дівчина — володаркою древлянською, а непутяща чаклунка мріє розправити крила й полетіти гордою вірлицею… Через примхи долі їхні шляхи переплітаються у війні, яку вони не вважали своєю.

Чаклунське романтичне фентезі від Наталії Довгопол, в якому переплітаються українська історія, міфи та стародавня магія.

Дарія Піскозуб. Гемма (Vivat)

Дарія Піскозуб. Гемма

"Гемма" — друга частина тетралогії української письменниці Дарії Піскозуб, постапокаліптичне фентезі.

Зима огорнула племена, залишивши по Святій війні спалену Катаклу, зраджених Торіаті та зруйновану державу Накар. Етан Накара втікає до Мітрини, де заради порятунку племені укладає угоду, на яку ще жоден жрець не погоджувався. Олександра Торіаті, чий дар ткати став руйнівним для неї самої, вирушає до ядра Гемми в пошуках відповіді, як помститися племенам. І на додаток до всього у гру вступає Цембенга, де смерть однієї зі жриць руйнує хиткий баланс влади. З богом із металу, який набув свідомості, кожен герой розуміє: щоб збудувати майбутнє, треба нарешті розплутати таємницю минулого Машини та епохи Сталі.

Т. Дж. Клюн. Дім у волошковому морі (Book Chef)

Т. Дж. Клюн. Дім у волошковому морі

Управління магічної молоді відстежує дітей із надприродними здібностями, намагаючись їх контролювати, утримуючи в притулках якомога далі від пересічного люду. Один із таких — найзагадковіших — притулків причаївся на острові Марсіяс серед неозорого океану.

Сюди направляють Лайнуса Бейкера з інспекцією найвищого рівня секретності. Інспектор натрапляє на дітей у подобі духа лісу, гномика, вірянки, пса-перевертня… Та попри незвичну зовнішність, яка насторожує і навіть відлякує звичайних людей, у душах цих створінь — людяність, чуйність і доброзичливість, яких так бракує в сьогочасному жорстокому і прагматичному світі. Втім, це ще не всі дивацтва цього загадкового притулку. Інспектор Лайнус іще має довідатися, що криється за дверима закинутого підвалу та які таємниці приховує директор притулку Артур Парнас, який хвацько зодягається у строкаті костюми й картаті шкарпетки, що постійно визирають із черевиків.

"Дім у волошковому морі" — це сучасна феєрія, яка невимушено наштовхує на роздуми про природу добра і зла, про муки вибору, про щастя, несправедливість і норми, накинуті нам іншими.

Сара Дж. Маас. Двір срібного полум’я (Vivat)

Сара Дж. Маас. Двір срібного полум’я

Продовження культової історії Сари Дж. Маас, на яке так очікували мільйони фанатів. Історія для дорослих поціновувачів фентезі, які втомилися чекати на новий роман Джорджа Мартіна.

Неста Арчерон завжди була гордою й гарячкуватою. Відколи проти власної волі стала фейрі, вона намагається знайти собі місце в небезпечному світі, спустошеному війною. Не може забути про жахи війни з Гайберном, а ще відчуває, що не лише не має друзів, але й втрачає любов рідних сестер. Їй випадає шанс відволіктися на роботу в бібліотеці та щоденні тренування під наглядом Кассіана. Проте навіть цей суворий воїн може виявитися безсилим у боротьбі Нести з її власними монстрами. Ще невідомо, чи спроможеться він запалити в ній полум’ям жагу до кохання і до прийняття нової себе...

Тим часом хтось із підступних королев, які повернулися на континент під час останньої війни, уклав новий небезпечний союз. Двір Ночі повинен діяти швидко: розгадувати ребуси інтриг, шукати прадавні артефакти й робити ставку на... роздвоєну Несту та її нові сили, справжню сутність яких ще ніхто не розуміє.

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