Що почитати: цікаві книжки для змін і саморозвитку у Новому році і будь-коли

Необов’язково ставати новою версією себе 2025 року, та якщо ви прагнете змін, немає кращих помічників у цій справі, ніж книжки.

Тому книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала для вас книжки, які допоможуть краще пізнати себе і цей світ наступного року або просто сьогодні. Адже чим більше ви дізнаєтеся, тим цікавіше стає жити.

Дар’я Анцибор "Дреди, батли і "стіли". Два століття субкультур в Україні", видавництво Лабораторія

Пам’ятаєте пісню "Freestyler", під яку на вечірках хлопці (бібої) та дівчата (бігьорл) танцювали брейкданс? Тоді батл, джем, мув – це для вас не просто набір дивних слів, а щось близьке і рідне.

У своїй книжці фольклористка, антропологиня Дар’я Анцибор пише, що брейкданс в Україні зародився у 1980-х. Друга хвиля припала на 1990-ті роки. Третя – на 2000-ні, які стали золотим періодом цієї субкультури. Потрапити до неї могли лише найсміливіші, бо "верхній брейк" – це ще півбіди, а от "нижній" – справа серйозніша й місцями травматична. Треба багато тренуватися, вигадувати унікальні фішки для власного стилю, а отже, мислити нестандартно та вільно. Байтити, себто плагіатити – не круто, таке одразу помічають. А якщо ледарювати, втрачається хист і ти випадаєш із субкультури.

Можливо, вам здається, що епоха брейкдансу закінчилася, але насправді вона триває. 2024 року українські брейкдансери взяли участь в Олімпійських іграх у Парижі, де брейкданс вперше був представлений як професійний вид спорту.

"Дреди, батли і "стіли" – це ностальгійна, позбавлена міфів мандрівка історією молодіжних субкультур в Україні, які формують нашу культуру.

Кевін Генд "Океани поза межами Землі", видавництво "Бородатий Тамарин"

Де на Землі зародилося життя? У калюжі теплої води на берегах стародавнього океану чи в надрах гідротермального джерела на дні Світового океану? А можливо, і там, і там одночасно або деінде.

Не менш важливе запитання: чому воно зародилося? Як зазначає Кевін Генд у своїй книжці: "Поява життя – це точно не те саме, що придатність для нього". Середовище може бути придатним, але абсолютно порожнім.

Три наріжні камені життя – рідка вода, хімічні елементи, енергія. Але ще знадобляться два додаткові фактори – каталітична поверхня, наприклад, якийсь мінерал, де відбудуться перші життєво важливі реакції, та час. Звідси випливає наступне важливе питання: "Скільки часу потрібно?". Кевін Генд пише, що може знадобитися кілька хвилин або кілька сотень мільйонів років. Ніхто не знає напевне.

Єдине, що нині відомо точно: нашій планеті – 4,66 млрд років.

У своїй книжці автор розмірковує про форми життя поза межами Землі. Ні, не на Марсі, який ми мріємо колонізувати, а під льодяною кіркою супутників Юпітера, Сатурна й Нептуна.

Лексі і Ліндсі Кайт "Більше ніж тіло. Ваше тіло – знаряддя, а не прикраса", видавництво Artbooks

"Проблема полягає в тому, що жіночі тіла цінуються більше, ніж самі жінки". У цю фразу вміщаються всі стереотипи щодо жінок, їхні комплекси, самооб’єктивізація і страждання, на які вони погоджуються.

Ми звикли думати, що худорляве тіло – це красиве і здорове тіло. Зайвими кілограмами називаємо не справді зайві кілограми, а зайві, на думку суспільства. Приязно ставимося до себе, коли на вагах бачимо потрібну цифру, живіт плаский, а на стегнах немає й натяку на целюліт. Але правда полягає в тому, що ми завжди повинні думати про своє тіло винятково позитивно, байдуже, як воно виглядає зараз. Ми змінюємося і воно змінюється.

Тіло – не прикраса і не те, що визначає жінку чи будь-яку іншу людину. Нас визначають вчинки, таланти, досягнення, амбіції. Одначе все це ми прагнемо загорнути в красиву обгортку худої жінки, яка не старіє. Цього прагне суспільство. А чого прагнете ви?

У книжці "Більше ніж тіло. Ваше тіло – знаряддя, а не прикраса" сестри-близнючки, докторки наук Лексі і Ліндсі Кайт, вчать жінок любити себе без стереотипів, які отруюють життя. Піклуватися про своє тіло, яке є не прикрасою, а знаряддям для отримання досвіду та користі. І бути по-справжньому щасливими.

Майкл Бентон "Динозаври. Новий погляд", видавництво "Бородатий Тамарин"

Птахи – це динозаври, що вижили. Як так? У якийсь момент динозаври обросли пір’ям і навчилися літати, немов повітряні змії, тобто без помахів крилами. Як пише Майкл Бентон, це вдалося лише археоптериксу, якого називають першоптахом. Він став перехідним видом між динозаврами і птахами, яких сьогодні налічується понад 11 тисяч. Ймовірно, археоптерикс крила використовував, як сучасні голуби чи сороки – на повну.

Коли ми говоримо про динозаврів, то все зводиться до того, що вони були великими й вимерли. Та чи замислювалися ви колись над тим, як вони з’явилися? Чи дбали про потомство? Чому були такими великими, якщо теоретично це неможливо?

Після загибелі динозаврів ссавці стали панівним видом, який швидко еволюціонував, створивши умови для виокремлення Homo sapiens. Можемо припустити, що наш світ був би геть не таким, як сьогодні, якби динозаври вціліли після зіткнення Землі з астероїдом.

У своїй книжці Майкл Бентон по-новому дивиться на "стародавніх ящерів", які хоч і вимерли, продовжують жити у мультфільмах, фільмах, книжках. Та й, власне, літають над нашими головами.

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