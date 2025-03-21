Що почитати цієї весни: 3 книжки про магію кохання

У цих книжках є все, з чого складається магія кохання - від першого побачення і закоханості до освідчення та весілля - але й не забуто про часом складний шлях, який варто здолати героям.

Тож автори розповідають свої історії, розтинаючи вузли людських стосунків, препаруючи крихкість, бажання бути коханими, а також пошуки своєї половинки.

Таня Гуд. Двері у Вирій. – Х.: Ранок, 2025

Боротьба за щастя триває у цьому грандіозному фентезійному романі для молоді відомої української авторки. Адже "Двері у вирій" Тані Гуд – це продовження містичної історії про богиню, що стала смертною, її зустріч із коханням, а також виборювання свого права на існування. Адже тепер Зоряна знає, хто вона насправді, й поволі опановує свої сили. Вона досі не розуміє, що привело її в цей світ, як це пов’язано зі Святом і що робити далі. А тим часом вороги не сплять і вже на шляху до своїх кривавих цілей. Тож головна героїня мусить знайти священні Книги раніше за тих, хто хоче її смерті. Проте чи стане їй снаги оговтатися, зрозуміти нову себе й урятувати того, кого любить? І чи зможе вона нарешті стати тією, ким завжди була? Хай там як, а часу на все в неї обмаль...

"Я напружилася, відчувши холод підвалу та жар, що линув від напівоголеного тіла Свята. – дізнаємося ми подробиці цієї історії. - Він був одягнений лише в тонкі штани й торкався мене колінами та одним із кулаків, що аж побілів від того, як Свят його стискав. Я ще ніколи не бачила Свята таким розлюченим. Він був як той бог з Вирію. - Я розберуся з ним, а зараз скажи, що ти бачила? - повернувся він до мене. - Зеркалиця щось показала тобі? Перед моїми очима промайнуло все, що сталося в Задзеркаллі. Вирій. Морана. Дерево. Бог з вогняним волоссям. Кров. Багато крові. Я. Моя сутність. Мені хотілося все розповісти - справді хотілося, - проте не змогла вимовити й слова, відчуваючи цілковите виснаження й утому".

Лора Новлін. Якби ж я сказав їй. – К.: РМ, 2025

"Цього літа я завважив, як сильно вона змінилася, - зауважує герой цієї книжки. - Одного дня Отем заснула, спостерігаючи, як я граю у відеоігри. Мені, нарешті, удалося виконати добре зважений стрибок, коли її рука зсунулася мені на коліно, змусивши мого персонажа полетіти в прірву назустріч смерті. Я обережно підійняв її руку, а сам підсунувся. На кілька сантиметрів, не більше…Ситуація для багатьох знайома, адже "Якби ж я сказав їй" Лори Новлін – саме про той період, коли ігри стають "дорослими", чого дехто продовжує не помічати. Хай там як, але ця романтична історія, розказана з перспективи трьох осіб, здатна вразити. Більше того, цей відвертий, драматичний та непередбачуваний роман здатен торкнутися душ читачів і зцілити їх.

За сюжетом, Фінн із самого дитинства кохав Отем. Вона була для нього не просто сусідкою чи дочкою маминої найкращої подруги – вона була для нього всім. Можливо, завинили згадані відеоігри, бо наші герої днаково не разом, вона - не його дівчина. Натомість Фінн зустрічається із Сільві, яку не може зрадити, тож Отем не судилося дізнатися про його справжні почуття. Що ж до третього (не зайвого у цій історії), то це найкращий друг Фінна Джек не знає, як вчинити, добре знаючи про Фінна з Отем. Невже дівчина не здогадується? І чи варто підтримувати друга й допомагати йому, якщо тому не уникнути сердечних страждань? Дізнатися можна, лише прочитавши до кінця цю незвичайну історію кохання.

Александрія Бельфлер. Чесно, пристрасно, глибоко. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2024

За сюжетом цієї історії, читачі книжок головної героїні Трулі Лівінгстон упевнені, що вона - справжня експертка з питань романтичного кохання. У тому сенсі, коли закохані по тому живуть "довго і щасливо". Не дивно, що письменниця вважає так само, і навіть погодилася взяти участь у подкасті про стосунки і дати поради слухачам. Утім, чим так воно насправді, і чи не обманюють нас передчуття майбутньої романтичної чи то комедії, а чи знайомої життєвої трагедії? А може, і того, і другого? Адже насправді ніхто й не здогадується, що наша героїня почувається самозванкою, оскільки її особисте життя далеке від ідеалу. Як можна розповідати людям про те, чого сама не знаєш, бо не пережила?

Тож не дивно, що спочатку Трулі сподівається, що подкаст допоможе відволіктися, але знайомство зі співведучим - адвокатом з розлучень Коліном Маккрорі - усе лише ускладнює. Спершу він здається Трулі дуже привабливим, та коли Колін починає ділитися своїми поглядами на стосунки, її враження про нього кардинально змінюється. Вони проходять шлях від ворогів до друзів, а можливо, навіть до чогось більшого. Та Трулі відчуває, що все занадто добре, аби бути правдою...

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