Що почитати цієї зими: рекомендації української письменниці Ольги Карі

Ольга Карі – українська письменниця й журналістка, авторка книг, зокрема “Хрестик, або дуже кривава книжка” (довгий список ВВС-2022), “Рибка дядечка Завена” (довгий список ЛітАкцент, короткий список ВВС–2020). Одна з найсвіжіших книжок авторки – “Життя серед життя” про жіночий досвід війни. Письменниця вважає, що жінки часто применшують свій внесок в опір та перемогу, але саме від них часто залежить добробут і тих, хто в тилу, і тих, хто на фронті. Для того, аби виробити нові навички та оновити культурні установки, Ольга Карі радить книжки, що справили на неї враження.

Віра Агеєва "За лаштунками імперії"

Це книжка, яка значною мірою пояснює, за що йде ця війна і чому важливо, щоб українці, з одного боку, прийняли своє минуле, осмислили, перетравили його, прожили і зробили, нарешті, висновки з прикрих і болісних уроків історії, а з іншого – більше не тягнули давно померлих імперських мерців у своє майбутнє і майбутнє своїх дітей.

Любов Загоровська "#Моя УПА"

Особисто для мене – одна з найголовніших книжок року. 39 історій прямою мовою бійців і бійчинь, зв'язкових, медиків, щирих і справжніх українських людей, які виборювали незалежність України. Тортури, тюрми, сталінські табори і незламна віра в те, що вони все робили правильно. Кожна сторінка книги перегукується з війною, яка триває досі.

Кейт Фландерс "Рік без шопінгу"

Корисна й актуальна, як на сьогоднішні кризові та фінансово хиткі часи, книжка. Вона про те, що нема в світі таких речей і такої їхньої кількості, щоб заповнити внутрішню порожнечу. А коли шопінг і пошук дофамінових розрад перетворюється на залежність, стає ще гірше. Але життя без шопінгу може бути прекрасним, повноцінним, бо головні речі в житті – зовсім не речі.

Лісл Кларк, Ребекка Рокефеллер "Не купуй нічого, май усе"

Книжка, яка надихає не просто суттєво зменшити споживання речей, припинити лікувати життєві проблеми придбанням зайвого та непотрібного краму, а й розповідає про те, як мінімалізм та добросусідство допомагають будувати здорову громаду і трошки допомагають планеті.

Люк Бурґіс "Хочу! Як навчитися розпізнавати свої справжні бажання"

Книжка про те, як соціальні мережі та цифрові соціальні зв'язки змушують нас без упину хотіти того, що нам насправді не потрібно, не про нас, не для нас і, загалом кажучи, не є нашим особистим бажанням. Як працює магія чарівних інстаграмних фоточок, чому після кожного ютубного відео хочеться і собі всієї цієї величезної кількості речей, одягу, інстаграмних подорожей та інста-лайф-стайлу, і як зламати цей код нав'язування нам бажань – дуже детально розписано в книзі.

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