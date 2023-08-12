Що почитати: історії про кохання, від яких перехоплює подих

Розбите, взаємне, отруєне війною чи зрадами, зцілене вірністю і прощенням – кохання буває таким різним, але однаково жаданим. "Чому?" – запитаєте ви. Напевно, тому, що воно дає силу жити далі, щоб не сталося.

Тому райтерка видавництва Vivat Тетяна Крисюк зібрала в цій добірці п’ять книжок про кохання, які наповнять ваше серце вірою в людей, у щасливі випадковості, знаки й богиню кохання Афродіту (як би це не звучало).

Голлі Вільямс "Час для кохання", видавництво Vivat

Голлі Вільямс "Час для кохання", видавництво Vivat

Берті та Вайолет уперше зустрілися у квітні 1947 року. І незадовго після цієї зустрічі несподівано для всіх стали парою. Несподівано, бо Вайолет була "людиною з народу", а Берті – заможним хлопцем із вищого суспільства. Їх ріднило щастя, але розділяли походження й нерівноправність. Та коли тобі двадцять, здається, що все це такі дрібниці, і що в новому світі кохання здатне витримати все. Однак спільне життя, в якому з’являються алкоголь, зрада, викидень, різні інтереси і прагнення, невпинно віддаляє закоханих одне від одного. Тож чи зможуть вони розпочати все спочатку, дійшовши до кінця?

Вдруге Берті та Вайолет зустрілися 1967 року. Втретє – 1987 року. І щоразу вони, двадцятирічні незнайомці, закохувалися одне в одного.

Це незвичайна історія про кохання, яке розквітає в різні проміжки часу, за різних обставин і щоразу стикається з перепонами. Все, як у житті, але із по-своєму щасливим фіналом.

Джулія Беррі "Лагідна війна", видавництво РМ

Джулія Беррі "Лагідна війна", видавництво РМ

Війна може бути лагідною, хіба якщо про неї розповідатиме богиня кохання Афродіта, як у цій книжці. Отже, одного разу вона знайомить нас із Гейзел і Джеймсом. Молоді люди зустрілися на танцях, станцювали лише один танок – і за лічені дні між ними спалахнули почуття. Але незабаром Джеймса, який мріяв стати архітектором, призвали на фронт Першої світової війни, де йому довелося стати снайпером. Відтак закохані зустрілися лише після кількамісячної розлуки і, стоячи в церкві, Джеймс розповів Гейзел, як убивав людей… Чиїхось синів, чоловіків, батьків. Тепер він боїться, що вона його зневажатиме й розлюбить, але дівчина вручає коханому свічки, щоб він поставив їх за кожного вбитого. Та скільки свічок доведеться поставити Джеймсові після закінчення війни?

Цю та ще одну неймовірну історію кохання Афродіті допомагають розповідати бог війни Арес, бог вогню Гефест, бог мистецтв Аполлон і бог царства мертвих Аїд.

І хоча "Лагідна війна" – це книжка про війну, в ній багато любові, надії, джазу і паризького вайбу.

Меґґі О'Фаррелл "Гамнет", видавництво Vivat

Меґґі О'Фаррелл "Гамнет", видавництво Vivat

Позаочі відлюдницю Агнес називають відьмою, бо вона знається на травах, варить зілля, носить на руці яструба і вміє читати людські душі. Щоразу, коли хтось в околицях готується віддати Богові душу, Агнес домовляється із всевишнім про відстрочення. Чи ж до снаги це простій, благочестивій людині?

Після смерті батька Агнес успадкувала чималий посаг, але кавалерів у неї немає. Жоден пристойний юнак не хоче знатися з відьмою, яка зранку до ночі блукає лісами. Жоден, окрім Вільяма. Він непомітно для самого себе закохується в її майже золотистого кольору очі "з глибоким бурштиновим кільцем навколо зіниць", у веснянки на білій шкірі, довгі темні вії.

У шлюбі з Вільямом Агнес була щасливою. Вони мали дітей, орендований клаптик землі та дім, до якого одного дня завітала смерть. І Агнес не вдалося домовитися із всевишнім про відстрочення для власного сина Гамнета. Через чотири роки після його смерті Вільям Шекспір, батько хлопчика, напише п’єсу "Гамлет". Та чи допоможе це йому врятувати свій шлюб?

Перед вами глибока й невигадана історія кохання Вільяма Шекспіра та його дружини Енн Гетевей, яка в романі має ім’я Агнес. Меґґі О'Фаррелл обрала це ім’я, бо ним дівчину в заповіті називав батько Річард Гетевей.

Теріз Енн Фаулер "Зельда", Видавництво 21

Теріз Енн Фаулер "Зельда", Видавництво 21

Скотт боровся з алкогольною залежністю і керівництвом студії. Зельда – з розбитим мозком і зламаним духом. Їхнє кохання поневірялося разом із ними готелями, нічліжками, дешевими забігайлівками. Вони не завжди були поряд, але майже завжди парою.

Зельда жила і творила в період появи нових філософських течій і напрямків, творців і творчинь, роботи яких стали класикою, – Ернеста Гемінґвея, Пабло Пікассо, Айседори Дункан. Місце жінки в суспільстві тоді було ще малопомітним, але вже не пустим.

Ця книжка – історія життя й боротьби Зельди Сейр Фіцджеральд, яку вона сама вам переповість. Це історія про жінку, яка писала картини й тексти, обожнювала мистецтво, мріяла стати актрисою. Історія про жінку, яка була душею компанії, зіркою "епохи джазу", музою та головним критиком свого талановитого чоловіка. І, звісно, це історія про кохання, яка так пасує до літніх зоряних вечорів.

Ґабріель Зевін, "Завтра, завтра, завтра", видавництво Vivat

Ґабріель Зевін, "Завтра, завтра, завтра", видавництво Vivat

Сейді, Сем і Маркс завжди були друзями й партнерами. Разом вони створили гру "Ічіґо", яка зробила їх відомими й багатими, заснували компанію "Нечесні ігри", у складі якої розробили кілька успішних і не дуже ігор. Вони завжди по-своєму любили одне одного, підтримували, рятували, мотивували (інколи демотивували або брали на "слабо"). Але якось Сейді та Маркс поцілувалися, і в обох всередині щось клацнуло. Це був "п’яний" поцілунок на даху їхнього офісу під час вечірки, який міг би стати приводом для жартів. Однак він став основою для стосунків. А що Сем? Йому випала роль третього зайвого і чоловіка, який вічно шкодуватиме про втрачену можливість.

Лінія кохання в геймерському романі Зевін "Завтра, завтра, завтра" не провідна, але значуща, важлива і майстерно прописана.

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