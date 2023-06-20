Що почитати: книжки для дітей і підлітків, які вони точно прочитають влітку

Літо для школярів – щасливий час, коли не треба вчити напам’ять довжелезні вірші, вирішувати складні приклади й читати книжки. Та хіба справжній книголюб чи книголюбка зможуть за ціле літо не прочитати жодної хорошої книжки?

Саме тому райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала для ваших дітей сім книжок на літо, які вони точно прочитають. На них чекають небачені пригоди, випробування, відкриття і знайомства з новими улюбленими книжковими героями-сміливцями.

Дара Корній "Пригоди Змія Багатоголового. Білі перлини для Білої Королеви", видавництво Vivat

"Пригоди Змія Багатоголового. Білі перлини для Білої Королеви"

Ярійло, Златоус, Чорній, Живиця, Веретільниця, Здоровега, Яртур, Тягнимотузок та Вітряна – першорічки у Школі Семи Вітрів. Школа ця розташована не в якомусь там Середньому Світі, а в самісінькому Скелястому Світі Вічного Літа (лишень уявіть!). Потрапити до неї хочуть усі юні змієнята та дракони, але не всі можуть. То батьки щось утнуть, то магічний талант не відкриється.

Нашим героям пощастило, тож тепер вони сім місяців поспіль без вихідних і канікул навчатимуться та опановуватимуть свої дари. Так-так, усе дуже суворо, бо навчаються у Школі Семи Вітрів лише найкращі з-поміж найкращих.

Але є поміж них драконка-напівлюдина, себто напівкровка, неповноцінна... Колись дракон Білотур домігся, щоб дари відкривали лише чистокровні змії та дракони. І тепер Вітряна, якої соромиться навіть голова школи, опиняється в небезпеці. Та чи вдасться друзям її врятувати? І хто врятує їх?

Це захоплива книжка про пригоди, дружбу і неважливу "чистокровність".

Катерина Лазірко "Біжи, доки світить сонце", видавництво "Чорні вівці"

"Біжи, доки світить сонце"

Разом зі своїми братами й сестрами Дарій охороняє Апо – віковічного дуба, батька карпатських лісів і всього живого. Щодня охоронці мають напоїти його першою краплиною води з Живого водоспаду. Якщо вони не зроблять цього до заходу сонця, Апо загине, а разом із ним – усе живе.

І ось, коли настає черга Дарія ловити першу краплину, він ухвалює рішення піти коротшою стежкою до Живого водоспаду. Ця ідея не дуже подобається Квітці, його подрузі-пташці, але Дарій певен, що все буде добре. Однак все йде не за планом. Коротший шлях – не означає безпечніший. Чорні шаршани, вони ж велетенські недововки, не втратять нагоди вбити бодай одного охоронця…

Відтак Дарію доведеться втікати від лісових потвор і виправляти наслідки свого необдуманого вчинку. Та чи вдасться це йому? Чи встигне він напоїти Апо водою, перш ніж останній промінь сонця зникне за хмарами?

Андрій Кокотюха "Комедія жахів у будинку "Вау", видавництво Vivat

"Комедія жахів у будинку "Вау"

Відьмочка Каро від природи має довгий носик із невеликим гачком на краєчку. Гачкуватість свою вона дуже любить і поважає, бо це є ознакою приналежності до давнього шляхетського відьомського роду.

Раніше Каро, вона ж Кароліна, жила у своєму світі. А тепер – у сорок другій квартирі "Вавилону" (скорочено "Вау"). І все в неї було гаразд, поки не почали знімати фільм жахів. Каро завжди мріяла зіграти принцесу (вона саме долсягла віку відьомської принцеси), але режисер не поступався: "Каро, ви – ідеальна відьма". Святий Боже, що за режисери нині пішли, нічогісінько не тямлять. Хіба у фільмі жахів принцеса не може бути жахливою? Чи радше незвичайною?

Отже, тепер ви знаєте, що в будинку "Вау" знімають фільм. І що Каро зіграє в ньому певну роль, однак це лише одна історія з десяти. Тож на вас і ваших дітей чекає багато чудернацьких пригод та приводів для сміху.

Джонатан Окс'є "Нічний садівник", видавництво Nebo Booklab Publishing

"Нічний садівник"

Моллі та Кіпу – сестра і брат, які знаходять прихисток і роботу у зловіщому маєтку Вінздорів. Місцеві обходять його десятою дорогою, і вам порадять вчинити так само. Але у сиріт не було вибору, тож вони вирішили, що страшні легенди – це вигадки місцевих.

Прислужуючи господарям, діти помічають певні дивацтва. Грошей сімейство не має, однак син господарів постійно їсть лакричні цукерки. Пані Вінздор щодня вдягає нову каблучку, бо стрімко худне, і та каблучка, яку вона носила вчора, сьогодні їй не підходить. Ніхто, окрім батька, не залишає маєток, всередині якого росте велетенське дерево.

Але однієї ночі дітей, які щойно поснули, будить непроханий гість. Він носить на голові чорний циліндр. Блукає темними коридорами маєтку, залишаючи по собі бруд, страх, безсоння і сухе листя. Це Нічний садівник. Справжній власник маєтку Вінздорів…

Моллі розуміє, що вони із братом втрапили в чергову халепу, з якої мусять вибратися. Але Вінздори не поспішають їм допомагати. Та й самі не планують "рятуватися", бо вони міцно пов’язані з деревом, що вросло в дерев’яну стіну. Дерево живиться їхніми страхами, а вони – його плодами.

Це готична, заплутана казка не для слабкодухих.

Віталій Запека "Полінка в Королівстві дурниць", видавництво Vivat

"Полінка в Королівстві дурниць"

Дорослі кажуть: "Якщо пхати носа куди не треба, може статися щось неприємне". Можна подумати, з дорослими, які не пхають носа куди не треба, ніколи не стається нічого поганого. Отож-бо!

Коли Полінка – гарна, розумна, поміркована і багато в чому неперевершена дівчинка – побачила на асфальті напис "Аха", то одразу зрозуміла, що й до чого. Тому пішла за стрілкою, "щоб висловити комусь величезне обурення", але опинилася в Королівстві дурниць. Там усі (просто всі-всі) вчиняють небачені дурниці, а потім їх святкують. Думаєте, це весело? "Якщо постійно коїти безглуздя, то зрештою це набридає". І це нам каже неабихто, а сам Нісенітник Перший.

Отже, наша Полінка опинилася "Там, де не треба". А як їй звідси повернутися в "Куди треба"? Бо коїти дурниці час від часу – досить весело, але безперестанку – то вже занадто. Та чи вдасться Великій Полінці Єдиній Мандрівниці зберегти свою голову і знайти шлях додому?

"Полінка в Королівстві дурниць" – друга книжка Віталія Запеки про пригоди дівчинки Полінки.

Пол Ван Лун "Вовкулаченя Дольфі", Видавництво Старого Лева

"Вовкулаченя Дольфі"

Незабаром Дольфі виповниться сім! Цілих сім років! Кілька років тому його батьки таємниче зникли, тож тепер хлопчик живе у названій родині і має брата – найліпшого друга Тіммі. Але вночі, напередодні його сьомого дня народження, стається дещо незвичайне. Дольфі дізнається, що він… вовкулака. Якби він жив у сім’ї вовкулак, ця подія стала б справжнісіньким святом. Однак Дольфі живе у звичайній людській родині, яка, напевно, не дуже зрадіє його переродженню. Можливо, названі батьки навіть розлюблять його і віддадуть до сиротинця… Тому наш герой намагається ретельно приховувати свою вовчу натуру, яка так і пнеться на поверхню. Та чи довго він протримається? І що робитиме, коли дізнається, що на вовкулаченя в окулярах полює навіжена сусідка та колекціонери рідкісних тварин?

Це пригодницька історія про справжню дружбу, самопізнання і любов, якій байдуже, вовкулка ти чи звичайний хлопчик в окулярах.

Іван Андрусяк "Жерар на витівці", видавництво Vivat

"Жерар на витівці"

Між Сулейманом Пишним і Тимком ("ледарем кудлатим") спалахнула війна. Справа і яйця виїденого не варта, але Сулейман має дбати про своїх дівчаток, а Тимко не пхати носа куди не треба: цікаво йому, бачте, як там у курнику все влаштовано!

Тож після однієї ледь не смертельної сутички із Сулейманом Тимко у бік курника навіть не дивився. Але сталося лихо – хтось занадився до обителі курочок із метою викрадення яєць, і вони втратили спокій. Тож Сулейман Пишний прийшов до Тимка і його товариша Степана по допомогу. Однак що можуть "кудлаті ледарі"? Тому до справи береться Жерар – справжній міський морськосвинський детектив. Він так знудився без роботи в селі.

Та хіба міг Жерар передбачити, що з переляканими курми навіть поговорити нормально не вдасться? Але Жерар не був би Жерарам, якби не впіймав злодія… А точніше злодійку, якій зовсім не потрібні курячі яйця.

На вас і ваших дітлахів чекаю три детективні й водночас повчальні історії, від яких неможливо відірватися.

Наталія Чуб "Ще один єдиноріг", видавництво Vivat

"Ще один єдиноріг"

Можна вірити в єдинорогів або ні, але Країна Чарівних єдинорогів все ж існує. Там є струмок Дівочих мрій, море Згоди, Радісна річка, Таємничий ліс і ще багато всіляких цікавинок. Тут живуть-поживають справжнісінькі принцеси. Але якщо ви думаєте, що принцеси – це ніжні, милі створіння, які безтурботно нюхають квіточки і зрання до смеркання милуються своєю вродою, то ви помиляєтеся. Наші принцеси вирощують суниці, варять запашний солодкий джем, доглядають за єдинорогами. У кожної порядної принцеси є маленький єдиноріг із шовковистою шкірою, довгою гривою та могутньою силою, яка захована в розі.

Принцеса Сміливого Серця, наприклад, замість суконь, які носять її подруги, надає перевагу костюмам для верхової їзди, обожнює стріляти з лука, прудко бігати та скакати на єдинорогові. "Вона смілива й відважна, і не поступиться жодному сильному воїнові". А от сніжно-білі сукні принцеси Біанки викликають захоплення всіх без винятку. Щоправда, вона трішки лінива – ми не заздримо її єдинорогові, який нерідко має нечесаний хвостик і гриву.

Всі принцеси – різні, як і люди, які обожнюють історії про принцес. Тому якою принцесою ви б не були, для вас знайдеться місце у Країні Чарівних єдинорогів.

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