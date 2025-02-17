Що почитати: п’ять книжок про подорожі та пошук себе

Будь-яка подорож завершується зустріччю із собою – новим чи новою, адже нас змінює не вік, а досвід.

Тому книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала для вас п’ять книжок про подорожі до Південного та Північного полюсів, Мексики, Японії та дому на краю світу.

Макс Кідрук "Зорі над островом Пасхи", видавництво "Бородатий Тамарин"

Одного безбарвного осіннього дня Макс Кідрук їхав у метро – від "Лук’янівської" до "Золотих Воріт". Стояв притиснутий до дверей зіпрілого вагона, знічев’я розглядав оголошення. Аж раптом його, немов струмом дзиґнуло, бо перед самісіньким носом він побачив клаптик паперу з фразою: "Коли ти забув свою мрію?"

А й справді, коли і чому ми відмовляємося від мрій, здатних зробити нас щасливими? Обираємо бути зручними, непомітними, раціональними, виваженими. Непомітно наше життя стає порожнім, хоча в ньому є багато проблем і турбот.

2009 року те питання підштовхнуло Макса Кідрука кинути все й податися до Мексики, незважаючи на осуд оточення, яке переймалося, чи не втратив він, бува, здоровий глузд. Та подорож, після якої він написав тревелог "Мексиканські хроніки. Історія однієї мрії", стала його дороговказом до себе справжнього – веселого і допитливого бунтівника.

До книжки увійшли чотири тревелоги, крім згаданого вище, ще "Подорож на Пуп Землі", "Любов і піраньї" та "На Зеландію". У цих текстах багато гумору, молодості, несподіваних сюжетних поворотів і лайки, бо, чорт забирай, пригода не закінчилася, поки вона не закінчилася. Вони надихнуть вас не лише мріяти, а й діяти і добряче повеселять.

Майкл Каннінґем "Дім на краю світу", видавництво "Лабораторія"

Це історія, розказана кількома героями. Джонатаном, який має добру роботу і друзів, але почувається радше привидом, аніж людиною. Тендітним Бобі, який поспішав подорослішати, але доросле життя виявилося не схожим на веселу вечірку. Наляканою реальністю Клер, яка хотіла одночасно стабільності й шоку, і, можливо, саме тому закохалася в обох – Джонатана і Бобі.

Їхні почуття складні, суперечливі, обтяжені коханням, котре неможливо розділити на двох. Вони то віддаляються одне від одного, то зближаються. Шукають себе у музиці, тілесній близькості, випивці, наркотиках, суперечках, розмовах із батьками. Але зрештою втікають у будинок на краю світу з краєвидом на гори.

Майкл Каннінґем знайомить нас із трійцею поступово, починаючи з дитинства і завершуючи їхнім батьківством. Вони розкриваються у вчинках, прагненнях, вподобаннях, стилі одягу, манері спілкування. Постають перед нами різними, але справжніми – інколи занадто різкими, інколи занадто сентиментальними, а інколи безпорадними. У романі автор порушує теми фемінізму, сепарації, кохання, СНІДу, самоідентифікації, але без нав’язувань, тиску і недоречної романтизації.

Роберт Пірі "Північний полюс", видавництво "Бородатий Тамарин"

Роберт Пірі марив Північним полюсом 23 роки. Під час першої полярної експедиції на його шляху стали щільні льодові обвали, які перегороджували прохід до Полярного моря. Чотири роки він намагався наблизитися до полюса, але марно. Тож йому нічого не залишалося, окрім як дослідити й позначити на мапі сотні миль берегової лінії Гренландії.

Вирушаючи в другу експедицію, Пірі спроєктував і збудував корабель "Рузвельт" (уявіть, як людині хотілося на той полюс), пристойно наблизившись до краю півночі. Але шалені вітри відкинули його назад і ледь не згубили команду.

І лише за третім разом полярник здійснив свою мрію у віці п’ятдесяти трьох років. Чи можна назвати це везінням? Очевидно, ні. Під час перших двох подорожей він досліджував місцевість, виявляв слабкі місця команди, щоби потім розробити деталізовану систему Пірі і неймовірно швидко подолати доволі велику відстань. Досі є люди, які сумніваються у правдивості його розповіді, адже, наприклад, Фредерік Кук витратив значно більше часу на свою подорож.

"Північний полюс" – щира розповідь полярника про невдачі й прагнення, які завжди йдуть нога в ногу. Нонфікшн про науку, що поєднала в собі стратегічне мислення, дух змагання, прагнення слави і визнання.

Девід Мітчелл "Тисяча осеней Якоба де Зута", видавництво "Жорж"

Молодий писар, голландець Якоб де Зут приїжджає на острів Дедзіма. У факторії він має працювати п’ять років, щоб накопичити достатньо грошей для одруження із коханою, однак через певні обставини затримається на довше.

Дедзіма – закрита для світу, до неї складно потрапити, та ще складніше з неї вирватися. Тут не люблять чужинців, а особливо тих, які намагаються бути чесними і своєю неприхованою чесністю розхитують складну і жорстку систему. За ними стежать, їх зраджують і принижують. Про все це Якоб де Зут дізнався не з переказів. Однак несподівано для самого себе знайшов справжніх друзів і закохався у жінку, що збила його з ніг гострим розумом і прямолінійністю.

Мітчелл створив повільну, деталізовану історію з небанальними сюжетними поворотами та героями, за якими цікаво спостерігати. Якоб не єдиний головний персонаж, оскільки в тексті перетинаються кілька сюжетних ліній. Деколи здається, що він радше другорядний, ніж головний, але у потрібних ситуаціях чоловік проявляє мудрість та сміливість, які заворожують.

Руаль Амундсен "Південний полюс", видавництво "Бородатий Тамарин"

Руаль Амундсен досягнув Південного полюса з першої спроби. Це був веселий, напрочуд розумний, талановитий чоловік, який прагнув слави, але уникав зайвої уваги. Традиційно, лаштуючись у подорож, полярники ділилися деталями свого плану із громадськістю. Амундсен обрав стратегію мовчання, бо знав, що його критикуватимуть, засипатимуть недоречними порадами. Він тишком-нишком вивчав тамтешню місцевість, продумував маршрут, збирав команду і оснащував її усім необхідним. А потім пішов і дійшов до Південного полюса.

У книжці він детально описує процес підготовки, який вражає продуманістю. Кумедні, непередбачувані, неприємні ситуації, але неодмінно робить це з гумором та шаленим захватом від життя.

Як Амундсену вдалося з першої спроби дійти до Південного полюса і повернутися? Було кілька факторів, які цьому сприяли, – визначення мети подорожі, правильний вибір тяглової сили, розміщення продовольчих складів по маршруту, формування невеликої, але сильної і згуртованої команди. А ще Амундсен був новатором, бо спеціально для експедиції розробив полярний одяг та лижі.

Ця книжка надихне вас перетворювати мрії на дії і досягати успіху.

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