Що почитати: п’ять найкращих різдвяних ромкомів

Зима — це не лише пора холодів і пледів, а й час для магії, романтики та несподіваних сюрпризів. Саме різдвяні романтичні комедії створюють ту атмосферу, яка зігріває навіть у найпрохолодніші вечори. Вони розповідають нам історії про надію, другий шанс і кохання, яке завжди знаходить дорогу до серця.

Якщо буденність забирає натхнення, а передсвяткова метушня лише додає втоми, такі книжки стають ідеальним способом відволіктися. Гортати сторінки та поринати в чарівний світ героїв, які вирішують свої проблеми під мерехтіння гірлянд і запах імбирних пряників, — що може бути краще?

Піар-менеджерка видавництва Vivat Олена Лисенко підготувала добірку різдвяних романів, які стануть вашим ідеальним зимовим читанням. Ось п’ять найцікавіших.

Крістіна Лорен "Різдвяні кружляння", видавництво Vivat

Мейлін Джонс, втомлена від рутини та розчарувань, стикається з незвичайною пригодою. Після аварії вона потрапляє в "часову петлю" — знову і знову переживає один і той самий день у зимовій хижці, де проходять останні різдвяні свята її родини. Щоб розірвати це замкнене коло, Мей мусить зрозуміти, що робить її щасливою, і знайти справжнє кохання.

Книжка сподобається любителям фантастичних сюжетів і ніжної романтики. Вона ідеальна для тих, хто хоче відчути магію Різдва в усій її красі. Цей роман — можливість дізнатися, чи може людина змінити своє життя і зберегти родинні традиції.

Меґґі Нокс "Обмін на Різдво", видавництво #книголав

Близнючки Чарлі та Касс захоплюються кулінарією і Різдво для них — найгарячіший час на роботі. Проте одна з сестер втрачає смак і нюх через травму, тому близнючки вирішують помінятися місцями. Вони ж однакові, ніхто й не помітить підміни, правда? І що взагалі може статися під час такої пригоди?

Проте ці дванадцять днів до Різдва перевертають усе їхнє життя, змушують пережити кумедні ситуації, випробування і несподівані романтичні пригоди.

Цей роман має динамічний сюжет і нотки гумору, а також цікаву історію про родинні зв’язки. "Обмін на Різдво" стане чудовим вибором, якщо ви шукаєте легке і приємне чтиво для святкових вечорів.

Емілі Стоун "Різдвяний лист", видавництво "КМ-БУКС"

Історія про втрати, відновлення і маленькі різдвяні дива. Після трагічної аварії Голлі залишилася наодинці з невідправленими листами, які стали єдиним способом висловити почуття до близької людини. Три роки по тому Різдво для неї — не свято, а нагадування про біль і втрату. Однак клуб анонімного листування "Дорогий Незнайомець" дає їй нову мету, коли Голлі отримує незвичайний лист від жінки, чиє ім’я чомусь пов’язане з її власним минулим.

Спонтанна подорож до містечка, яке колись змінило її життя, стає для Голлі початком неймовірних подій. Ця книжка для тих, хто шукає історії про віру, коли навіть у найтемніші часи може засяяти промінь надії. "Різдвяний лист" нагадує, що Різдво — це час не лише втрат, а й можливостей для нових початків і несподіваних зустрічей. Здається, Голлі зустріне в цій подорожі свою долю.

Ханна Ґрейс "І зійде крига", видавництво Vivat

Історія про спорт, суперництво й несподіване кохання. Головна героїня Анастейша Аллен — амбітна фігуристка, яка мріє про олімпійський п'єдестал і ретельно вибудовує кожен свій день, щоб наблизитися до мети. Її життя зосереджене навколо тренувань і чітких правил. Тому поява в її просторі харизматичного хокеїста Нейтана Гокінса з його командою стає для дівчини справжнім випробуванням. Спільні тренування на одному льодовому майданчику провокують конфлікти, які з часом переростають у щире кохання, сповнене гумору, довіри та щирості.

Цей New Adult роман сподобається як і шанувальникам спорту, так і любителям пристрасної романтики. На вас чекають гумор, "хімія" між персонажами й реалістичні спортивні будні, які додають сюжету динаміки.

Кортні Коул "Різдвяна сукня", видавництво #книголав

Це розповідь про Меґан Джулліард — молоду жінку, яка змушена залишити свої мрії про кар'єру дизайнерки та повернутися до рідного міста. Там вона бере на себе управління багатоквартирним будинком, який став її спадком після смерті батька. Щоденні виклики, пов'язані з незадоволеними мешканцями, несправностями й сумними спогадами дитинства, здаються нездоланними. Однак несподіване знайомство з життєрадісною, хоча і трохи сумною Еллі Вейд, яка мешкає в цьому будинку, змінює все.

Еллі розповідає Меґґі історію свого кохання, пов'язану з сукнею, яка стала символом найщасливішого й найгіршого моменту її життя. Ця розповідь надихає Меґан на творчість і пошук себе навіть у складних обставинах. Завдяки новим відкриттям, підтримці мешканців будинку та магії Різдва дівчина не лише змінює своє ставлення до минулого, а й своє сьогодення.

Відкладайте свої справи, заварюйте чай або какао та обирайте, з якої книжки почати свою різдвяну подорож!

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