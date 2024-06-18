Що почитати: п'ять романтичних книжок у стилі серіалу "Бріджертони" 

Літо — це завжди про легкість і романтику, навіть у наші буремні часи. А один з найкращих способів, аби трохи відволіктися і відпочити — атмосферні книжки, від яких неможливо відірватися, особливо коли вони нагадують стиль улюбленого серіалу.

"Бріджертони" на піку своєї популярності. Глядачі захоплено обговорюють нові епізоди третього сезону серіалу, бренди одягу підбирають аутфіти, які б личили героям, а ми розкажемо про книжки, які варто прочитати, якщо ви любите романтичну атмосферу і дух вікторіанської Англії.

Олена Лисенко, комунікаційниця видавництва Vivat, книжкова оглядачка і літературна критикиня, зібрала п'ять романтичних і атмосферних книжок, які нагадують серіал "Бріджертони".

Шарлотта Бронте "Джейн Ейр", видавництво "#Книголав"

"Джейн Ейр"

"Джейн Ейр" — один із найвизначніших романів ХІХ століття і частково автобіографічна історія письменниці Шарлотти Бронте. У цій книжці авторка поєднує романтичну історію кохання, яке мусить витримати багато перешкод, а також розповідає про становлення молодої дівчини у патріархальному суспільстві.

Юна Джейн Ейр — це попелюшка, яка потрапляє у реальний світ, де поруч із багатством і красою існують злидні і біди. Джейн мусить, як і багато героїв "Бріджертонів", пережити втрати, біль і випробування, щоб нарешті воззʼєднатися зі своїм коханим, бо головна заповідь цих героїв: "у горі і радості".

Це не лише історія кохання, а й глибокий соціальний роман, який торкається важливих питань моралі, рівності і особистої свободи.

Джулія Квінн "Бріджертони. Пропозиція джентльмена", видавництво "Vivat"

"Бріджертони. Пропозиція джентльмена"

Що може бути більше у стилі Бріджертонів, ніж самі "Бріджертони"? "Пропозиція джентльмена" — це третя книжка в популярній серії романів Джулії Квінн про сім'ю Бріджертонів та їхнього товариства. Вона переносить читача в епоху англійського регентства, балів і випробувань, які зʼявляються на шляху закоханих.

Цей роман розповідає історію кохання Софі Бекет і Бенедикта Бріджертона, які познайомилися на балу. Але Софі — позашлюбна дочка графа, тому вона виконує роль служниці у власному будинку. Якось Софі проникає на бал і знайомиться там із Бенедиктом Бріджертоном. Але щоб не бути покараною, вона мусить як попелюшка (іще одна!) тікати з балу.

Проте всі ми знаємо Бріджертонів і їхню наполегливість. Бенедикт не може забути загадкову дівчину і розпочинає пошуки. Він таки зустрічає Софі знову, але не здогадується, що вона "та сама". А поки пара намагається подолати всі перешкоди і бути разом, читач занурюється в атмосферу найкращих салонів Британії, пліток і курйозів.

Емілі Бронте "Буремний перевал", видавництво "Знання"

"Буремний перевал"

Ще один класичний британський роман, який можливо став одним із натхненників "Бріджертонів". У центрі сюжету історія кохання між Гіткліфом — знайденим сиротою, якого виховали у маєтку Буремний перевал, — та Кетрін Ерншоу, дочкою господаря маєтку.

Гіткліф, через приниження, стає жорстоким і прагне помститися всім, хто завдав йому болю. Але, попри свою жорстокість, у коханні до Кетрін він залишається непохитним. А Кетрін постає між складним вибором: кохання з Гіткліфом чи бажання (і потреба) забезпеченого життя з іншим чоловіком.

"Буремний перевал" — це не лише атмосфера старих британських маєтків, з лордами, покоївками і балами, а й глибоке чтиво, яке змушує подивитися на власне життя під зовсім іншим кутом.

Елена Армас "Іспанський любовний обман", видавництво "Vivat"

"Іспанський любовний обман"

Любовні пристрасті вирують не тільки у Британії. Головна героїня цього роману — дівчина Каталіна, загалом успішна, але є проблема. За чотири тижні вона їде на весілля до сестри в Іспанію, де зберуться усі її родичі, щоб познайомитися із хлопцем Каталіни. А вона, як на зло, якраз із ним розійшлася.

Тоді Каталіна, ну точно як Дафні Бріджертон, змушена просити допомоги у чоловіка, який її дратує. Красунчик-колега Аарон Блекфорд погоджується долучитися до цієї авантюри і поїхати на весілля разом. А далі пара мусить пройти випробування, щоб стерти усі гострі кути, що були між ними.

Катерина Девдера "Віндобонський апокриф", "Видавництво Старого Лева"

"Віндобонський апокриф"

У центрі сюжету "Віндобонського апокрифа" — українська художниця Марта Кравченко, яка виборює власне право займатися улюбленою справою і кохати. Чесно кажучи, вона закохана у свого Майстра, як це часто стається із юними дівчатами, тому визначає у своєму житті лише дві цілі: мистецтво і кохання.

Поетична історія життя і пошуків Марти розгортаються у стародавньому Відні, з його готичними соборами і затишними парками, рідним Києвом, безкраїм Поділлям і первозданними Карпатами. Усе це — частина авторки і її героїні, яка шукає щастя. Але чи може юна дівчина наприкінці ХІХ століття знайти для себе таке щастя, яке її дійсно задовольнить?

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