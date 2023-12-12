Що почитати: шість захопливих книжок для святкового настрою

Можна сперечатися про те, чи доречним зараз є гучне святкування Різдва та Нового року: з ялинками, ярмарками, гуляннями. Але те, що ми точно можемо зробити – створити атмосферу для своїх близьких і друзів, потурбуватися про них, додати тепла. І книжки з різдвяним настроєм – необхідний складник такої атмосфери.

Марина Довженко, комунікаційниця видавництва Vivat, зібрала історії з різдвяним духом, які можуть додати святкового настрою, якщо він загубився десь дорого до свят. Казка потрібна всім, навіть дорослим. І, можливо, особливо дорослим.

Джеймс Паттерсон, Тед Сафран. Дванадцять шалених днів до Різдва (Vivat)

Справжня різдвяна казка від Джеймса Паттерсона та Теда Сафрана. Щоб передбачити, як розвиватимуться події, достатньо згадати стару різдвяну пісеньку.

Надворі – середина грудня, але вже п’ятий рік поспіль у домі родини Салліванів у Гарлемі немає жодної ознаки наближення новорічних свят. Та цьогоріч хтось таємничий надсилає подарунки вдівцеві Генрі Саллівану і його двом дітям, Віллу та Еллі. Спочатку з-поміж гілок груші висовує голову маленьке створіння з пір'ям і дзьобом. Не встигли вони оговтатися, як будинок Салліванів швидко наповнився галасливими тваринами й гостями, які потребували їхньої уваги. Наступні дванадцять днів перевертають життя сім’ї Салліванів із ніг на голову так, як годі було й уявити. І хоча це Різдво буде безладним, та що, якщо саме такого подарунку вони всі потребують?

Кортні Коул. Різдвяне бажання (Книголав)

Зворушлива та не без гумору історія кохання від Кортні Коул. Ідеальне поєднання святкового настрою і драматичних поворотів.

Два тижні до Різдва… Ноель та її чоловік Джона одружені з другого курсу коледжу. Зараз їм уже за тридцять і їхні стосунки руйнуються через вимоги кар’єри й суперечливі бажання – навіть звичайне вигулювання їхнього собаки закінчується сваркою. Одного разу пес тікає, і вони знаходять його у літнього чоловіка, який пропонує їм загадати бажання на старій сніговій кулі. Бажаючи безпечно повернути свого собаку додому, вони погоджуються на дивне прохання. Ніхто з них не усвідомлює, що їхні бажання змінять перебіг життя. Наступного ранку Ноель і Джона прокидаються в різних ліжках, у різних квартирах, що дає їм можливість відчути життя одне без одного. Вони отримали все, про що мріяли, однак їм здається, що дечого бракує. Можливо, це шанс почати все спочатку? Чи зможуть Ноель і Джона віднайти шлях одне до одного, поки не стало надто пізно, чи різдвяна магія має щодо них інші плани?

Дзвінка Матіяш. 27 днів до Різдва (Vivat)

Затишний адвент-календар та інтелектуальна мандрівка від Дзвінки Матіяш, яка допоможе відкрити серце різдвяному настрою.

Різдво починається тоді, коли його відчуває наше серце. І в цьому очікуванні дива важливо бути поруч із тими, кого любимо, і дарувати світло тим, хто його потребує. Герої книжки створили власний адвент-календар. Щодня оповідачка, її чоловік Амвросій і приятелька Христина вигадують одне для одного завдання, які не лише примножують радість, а й відкривають чимало нового зі світу культури. “27 днів до Різдва” подарує віру в диво, яке неодмінно здійсниться, і стане для вас інтелектуальною грою-мандрівкою, в якій вільно й невимушено поєднуються особистості української та інших європейських культур. І будьте певні: під час виконання цих передріздвяних завдань зовсім не соромно зізнатися, що ти чогось не знаєш.

Венді Лоджіа. Все, що я хочу на Різдво (Ранок)

Любовний роман у різдвяному антуражі від Венді Лоджіа, який здатен розвіяти навіть найсильнішу зимову меланхолію.

Бейлі Бріґґс рахує дні до настання найкращого свята року – Різдва. Вона весь час слухає всі різдвяні пісні, пече імбирне печиво і носить оленячі ріжки, що світяться. Та цього року Бейлі сподівається на здійснення найзаповітнішого бажання – поцілуватися з коханим хлопцем під омелою. Неочікувано претендентів на серце Бейлі з’являється одразу двоє. Кого обере дівчина: Чарлі – таємничого незнайомця з британським акцентом, чи Джейкоба – привабливого спортсмена з почуттям гумору?

Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін. Я іду шукати (Vivat)

Анастасія Нікуліна та Олег Бакулін розповіли життєствердну пригодницьку історію, що сталася в переддень святого Миколая і ще раз доводить: дива існують.

Ми всі пов’язані. Але часто про це не здогадуємося. Засновник благодійного фонду, у якого викрадають доньку, і сам безслідно зникає. Слідчий на межі розлучення за будь-яку ціну хоче зберегти власну родину. Вулиці тремтять від нелегальних нічних перегонів, блогери-мільйонники полюють на хайп, а вихованці дитячого будинку щодня чекають на волонтерів. І поки кожен загруз у власних проблемах, дивакуватий п’ятнадцятирічний хлопець уперто везе листа Миколаєві через усю країну. Ми шукаємо здійснення своїх бажань. Та чи знаємо, що насправді хочемо знайти?

Меґан Квінн. Твій милий Скрудж (Видавництво Старого Лева)

Гарна й добра історія від Меґан Квінн про те, що дива таки трапляються, надто ж тоді, коли хтось хоче допомогти їм статися.

Нола точно знає, як це – ненавидіти свята, коли скрізь мерехтять гірлянди, кружляють сніжинки, пахне печивом і пряниками, люди одягаються в кумедні светри з дзвіночками, а святковий настрій, здається, витає в повітрі. Вона розійшлася зі своїм хлопцем і повернулася до рідного містечка, де почала ремонт у батьківському домі. Нола намагається уникати святкової метушні, та головне для неї – уникати зустрічей із Калебом, який багато років тому розбив її серце. Проте дівчина й не підозрює, що Калеб досі її кохає. Одного дня Нола отримує лист від загадкового Скруджа, який так само ненавидить Різдво, і починає листуватися з незнайомцем. Але чи можна закохатися у того, кого зовсім не знаєш?

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