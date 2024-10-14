Що почитати: три книжки для ненудних осінніх вечорів

Під час читання наш мозок активно працює – вмикаються короткотривала й довготривала пам’ять, мислення, логіка, фантазія, емпатія тощо. Формуються нові нейронні зв’язки, а раніше створені змінюються. Все це покращує якість мозку і життя.

Тому книжкова оглядачка Тетяна Крисюк підібрала для вас три книжки про цікаве, складне і важливе, які допоможуть вам збудувати найміцніші нейронні зв’язки.

Анне Свердруп-Тіґесон "Жали, дзижчи, кусай", видавництво "Бородатий тамарин"

Пам’ятаєте, у дитинстві мама казала: "Помий яблуко, перш ніж їсти, бо на ньому могла сидіти муха". Здавалося б, що тут такого – сиділа й сиділа. Але насправді порада цінна, бо як муха їсть щось тверде на кшталт яблука, не маючи зубів?

У шлунку цієї комахи є спеціальні травні ферменти, які розщеплюють їжу на густу кашкоподібну рідину. Отож вона зручно всідається на яблуко і… відригує на вподобаний шматочок шлунковий сік із бактеріями, які утворилися під час попередньої трапези. Згодом після цієї не надто приємної для людини процедури муха засмоктує "смачний і поживний супчик" до шлунка.

Якщо ви бачите муху, яка чистить лапки, це означає, що комаха планує перекусити. На її лапках, які вона постійно миє, знаходяться чутливі рецептори. Вони "в сотню разів сильніше відчувають смак цукру, ніж наш язик".

"Жали, дзижчи, кусай" – це нонфікшн про комах: мух, бджіл, бабок, павуків, мурах, жуків тощо. Що не розділ цієї книжки – то сценарій для Netflix, бо комахи чудернацькі, вигадливі і дуже потрібні людям. Без них у нас би не було кави, шоколаду, лісів і навіть деяких видів антибіотиків.

Мін Джін Лі "Пачінко", видавництво Artbooks

1910 року Японія анексувала Корею, перетворивши її на колонію. Відтак японці намагалися асимілювати корейців – змушували їх вивчати японську, змінювати імена, традиції, соромитися свого походження. Відбирали у них землю, майно, життя.

"Пачінко" – це сага про кілька поколінь корейців, які жили, а радше виживали серед колонізаторів, що не вважали їх за людей. У школі вчитель казав корейським дітям: "Один старанний кореєць може надихнути десять тисяч інших відмовитися від своєї ледачої природи!". Хоча корейці були значно працьовитішими за японців. Мозасу, молодший син головної героїні, заглядався на японку, якій він також подобався. Та якби вона почала з ним зустрічатися, її бабуся й дідусь відмовилися б від неї, бо він — кореєць.

Авторка порушує в тексті багато невигаданих проблем, як то імміграція корейців, колоніальне християнство, експатріація (добровільне чи примусове залишення батьківщини), національна самоідентичність, сексуальне рабство, індустрія пачінко тощо. Попри це, текст пливучий, не переобтяжений історичною інформацією. Він будується на коханні, відданості, вдячності та сміливості бути собою навіть тоді, коли кривдник намагається виліпити з тебе покірну жертву.

Євгенія Бабенко "Усі мої тривожні дзвіночки", видавництво Vivat

Христина, головна героїня книжки, вступила до київського вишу як і мріяла. У неї гарні стосунки з мамою. Вона має класну подругу, яка завжди принесе маленьке капучино чи витягне в кіно на мультик, коли настрій паскудний. Разом вони ходять на концерти й літературні вечори. Напиваються у "П’яній вишні", бо, зрештою, для чого вона ще існує? Проте є щось незриме й водночас колюче, що заважає Христині бачити в собі красиву, сексуальну дівчину. Бути спокійною, розкутою, по-справжньому вільною. Щось, що вона старанно приховує від усього світу, який може їй не повірити.

"Усі мої тривожні дзвіночки" – це щемка і важлива історія про те, що не все можна й потрібно пробачати кривднику. Про те, що травми не визначають нас як людей, а час не гоїть рани – ми просто вчимося з ними жити далі. І про те, що інколи обіцянка надіслати поштою вишневий пиріг – це щось значно більше, ніж просто обіцянка.

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