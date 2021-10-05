Що почитати у жовтні: 5 нових книжок, які змусять замислитися

Спокійна розважливість, яка панує цієї пори в природі, як не дивно, впливає на настрій, формуючи, відповідно, список читання.

Філософські питання, які піднімаються у книжках цієї добірки – навіть якщо мова про самотнього злочинця чи побутові проблеми – вимагають тверезої, неспішної, ґрунтовної відповіді. Тож читаймо!

Ірвін Ялом. Питання життя і смерті. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Автор цієї книжки — жива легенда психоаналізу, засновник школи екзистенціальної психології, доктор медичних наук і професор Стенфордського університету, за чиїми підручниками навчаються тисячі майбутніх лікарів у всьому світі. Ця книжка — своєрідний щоденник, який вели Ірвін Ялом та його дружина Мерилін, авторка книжок з літературознавства й історії жінок, викладачка, докторка наук у галузі порівняльної літератури, яка була старшою науковою співробітницею в Інституті гендерних досліджень Мішель Клейман у Стенфордському університеті. Тож перед нами історія, яка минала у час найтяжчого випробування: у Мерилін було діагностовано рак, і перед подружжям постало питання, як знайти сенс свого існування у новій реальності, як боротися з відчаєм. Але це не про горе і сум, а про велике кохання і життя без жалю. Ірвін і Мерилін Яломи зібрали по крихтах усю мудрість прожитих разом років. Тут немає настанов і мотиваційних порад, а є досвід людей, що навчилися приймати невідворотне і зуміли змиритися з неминучою розлукою. Книжка стане опорою кожному, хто шукає підтримку, розраду й хоче прожити таке життя, про яке не доведеться жалкувати в кінці шляху.

"Колись Мерилін часто подавала теми книжок, за які мало б узятися котресь із нас, а тепер я відказав: — згадує автор книжки. — Люба моя, ти гарно придумала, це річ, у яку тобі варто поринути з головою. Ідея спільного проєкту заманлива, але, як знаєш, я вже почав писати збірку оповідань. — Ні-ні, облиш збірку. Пиши цю книжку разом зі мною! Ти напишеш свої розділи, а я - свої, і вони чергуватимуться. Це буде наша книжка, не схожа на жодну, бо її створять два уми, а не один, і наповнить її роздумами пара, одружена вже шістдесят п’ять років! Цій парі дуже пощастило мати одне одного на шляху".

Радек Рак. Порожнє небо. – К.: Видавництво Жупанського, 2021

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Автор цієї книжки родом із польського Підкарпаття, і в інтерв’ю часто говорить про себе як про нащадка польських селян-кріпаків. Тож не дивно, що ця подвійна оптика – міського жителя, який засвоїв культурні та літературні канони сучасного світу, та людини, яка намагається не забувати свого коріння, – накладає відбиток на його творчість. В якій з’являються химерно переплетені сюжети, де персонажі народної демонології та (квазі)історичні герої зіштовхуються у вирі місць та міст, занурюються в польське повсякдення останніх трьох століть, – та ще й так майстерно переплетені, що часом і не відділити міф від реальності.

Зокрема у цьому романі в жанрі магічного реалізму маємо Люблін міжвоєнних років і невелике русинське село на Підкарпатті. Алхіміки, чаклуни, демонічні та пекельні істоти, що крокують вулицями міста поряд з їхніми мешканцями, і трагедія людей, в яких залишається лише пам’ять про самих себе: пам’ять розмита й нетривка, де реальність поєднується із казкою та міфом; пам’ять, носієм якої є лише ті, хто пережив – і вижив. Пам’ять, яка відходить разом із ними. Місто й село, реальність і казка утворюють на сторінках книжки вигадливі візерунки.

Фредрік Бакман. Тривожні люди. – К.: Книголав, 2021

Часто, опинившись у замкненому просторі, люди починають не тільки нервувати, але й розкриватися зовсім з іншого, ніж їх знають, боку. Те саме сталося у цьому романі всесвітньо всесвітньовідомого шведського письменника, який очолив найвідоміші книжкові рейтинги і став світовим бестселером. Це зворушлива комедія, а водночас психологічний роман про злочин, який ніколи не відбувся. Грабіжник-невдаха бере випадково в заручники вісьмох надзвичайно стурбованих незнайомців, які оглядають квартиру, виставлену на продаж. Під час перебування у цьому помешканні вони поступово починають відкриватися одне одному – і виявляється, у них чимало спільного. Подружжя, яке щойно вийшло на пенсію, директорка банку, старенька пані, яка вже не боїться, коли на неї наставляють пістолет, молода пара, яка очікує дитину, агентка з нерухомості – усі вони розкривають одне одному свої найглибші таємниці. Насправді це смішна історія, сповнена емпатії та мудрості — про силу дружби, прощення і надію. Тобто про речі, які рятують навіть у найнеспокійніші часи.

"І тридцятидев'ятирічний грабіжник утік, але в нього не було плану втечі, про який мама грабіжника. могла б сказати йому те саме, що часто повторювала, коли грабіжник дитиною забував на кухні кубики льоду зі скибочками лимону й мусив по них бігти: "Рухай ногам, якщо голова дірява" (Слід завважити, що мама грабіжника, коли померла, була по вуха залита джином із тоніком, і через ризик вибуху її не наважилися кремувати, а не кожен може довести себе до такого) Тож коли на пограбування банку, яке таки не стало пограбуванням, прибула поліція, грабіжник що було сили кинувся геть, перебіг вулицю й сховався в перших ліпших дверях. Можливо, це занадто — називати грабіжника ідіотом тільки через це, але.. ну, ви самі розумісте. Нічого розумного він не зробив. За тими дверима були тільки сходи і ніяких виходів, тож грабіжник не мав вибору, він мусив бігти нагору".

Ярослава Литвин. Не мій дім. – Х.: Фабула, 2021

За сюжетом цього роману талановита дизайнерка Сюзанна Карпенко у цьому романі, пізнавши у своїй кар’єрі одну невдачу за другою і навіть попрацювавши прибиральницею в Данії, нарешті зупиняється у своєму внутрішньому занепаді, зустрівши і людину, і ідею. "Мало кому спало б на думку,- згадує вона, що в мене — такої добродушної та потішної, з ямочками на щоках та вогненною копицею волосся — глибоко в душі все рипить, змерзле, присипане снігом і почеркане інеєм".

Героїня опановує, здається, і себе, і час, і місце, роблячи зі звичайної квартири в Києві високотехнологічну цяцьку-машину, яка починає жити своїм життям. Висмоктувати життєві сили, живитися енергією господарів, стаючи домом-монстром. Звісно, при цьому футуристичні радощі заспокоєної "домогосподарки" та її чоловіка Петра заступають вже цілком реальні психологічні проблеми, коли героїні доводиться повернутися назад, щоби віднайти себе справжню, тобто скласти себе докупи. Адже, крім холодного технічного начиння, в її домі з’являється хтось третій — робот на ім’я Кейт. І все перевертається догори дригом.

Ольга Брагіна. Пелікани. – К.: Каяла, 2021

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Починається цей феєричний роман з того, що героїні на ім’я Еллі приходить на пошту повідомлення з рекламної компанії "Грааль", у двері дзвонить Принц на білому коні, вона опиняється у підвалі, потім у метро, де їдуть Ганнуся й Михайло Полікарпович, провідники у світ Граалю, великі шоколадні ведмедики, які тануть у роті, а не в руках, тому живуть вічно, і стає зрозуміло, що життя – це віддзеркалення світової літератури з цілком доречною цитатою Данте: "Я ескалатор свій пройшов до половини".

Але половиною роману відробитися не вийде, він затягує, наче справжній потік свідомості, психоделія править у ньому, наче мода на жіночі портрети на Узвозі, де малює художник Арсеній, а всі сцени, дійства, пригоди і випадку в тексті – насправді спроба змалювати колективний портрет епохи. Точніше, як попереджає нас анотація до цього першого україномовного роману авторки-поетки — відтворити історію заглиблення в колективну свідомість епохи метамодернізму та історію любові до літератури у часи, коли що завгодно може виявитися чим завгодно, водночас герої все одно прагнуть створити, знов-таки, усталену картину світу. Гра слів, феєрверк ситуацій, водоспад концептів, зрештою, просто цікаве і заворожувальне чтиво, як і має бути у цьому безумному світі. І нехай "пелікани" з назви роману згадуються у ньому лише раз, бо, мабуть, вимерли, годуючи у Середньовіччі своїх дітей кров’ю власного серця, але їхній попіл стукає вже у читацькі душі нашого часу, аж до кінця цієї мандрівки у світ химерної прози.

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