Що почитати взимку – 5 нових книжок, які зігріють

Пригоди у цих книжках овіяні атмосферою чародійства, і це не дивно напередодні новорічних свят.

Читання у цій порі так само вимагає особливих умов - зручне крісло, теплий плед, гаряча кава або чай. А ще важливіше підібрати відповідну книжку, яка зігріє і збереже святковий настрій на весь наступний рік.

Крістелль Дабос. Крізь дзеркала. Зимові заручини. – Х.: Vivat, 2021

Героїня цієї історії на ім’я Офелія - дівчина в окулярах і старенькому шалику, яка весь час проводить з книжками в будівлі Архівів. А ще вона особлива, бо володіє даром читати минуле й мандрувати світами крізь дзеркала. Утім здається, що жоден портал не сховає її від заручин з Торном, самозакоханим і жорстоким представником клану Драконів. Дівчина має покинути рідний ковчег Аніма та вирушити до столиці холодного, крижаного ковчега, відомого як Полюс.

"Дід скептично скинув бровою і поторгав пальцями свої вуса, - Ти вже й не сподіваєшся, що я захищатиму тебе перед матір'ю? - Однаково це нічого не дасть. - Що змушу поступитися перед твоїм батьком-слабаком? - Я збираюся вийти заміж за чоловіка, якого для мене обрали. І нічого більше. - Офелія опустила окуляри на ніс і витримала погляд хрещеного батька, не змигнувши, Її карі очі вп'ялися в його золоті. - Щасливої дороги! - полегшено видихнув старий. - Зізнаюся, гадав, ти не здатна промовити ці слова. Певно, хлопець припав тобі до душі. Ну ж бо, розповідай усе як є. Але спершу скажи мені, хто він".

Але небезпека чатує за кожним рогом і нікому не можна довіряти. Усе на Полюсі має зворотний бік. Довкола Офелії в’ється химерне плетиво інтриг, яке затягує її до небезпечної політичної гри. Тепер вона інструмент смертельної змови, що поставить під загрозу не тільки долю Офелії, а й майбутнє всього світу.

Василь Махно. Одновітрильний дім. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2021

Автор цієї збірки вже давно, а саме від 2000 року, мешкає в Америці, тож не дивно, що більшість його текстів - про відчуття дому і кордонів, про простори рідної для письменника Тернопільщини і Нью-Йорка. Можливо, вчитавшись в його вірші, зможемо зрозуміти, де йому найкраще твориться, як чергує написання прозових і поетичних текстів, чи часто відчуває ностальгію за містами, які далеко. Загалом до нової поетичної збірки Василя Махна "Одновітрильний дім" увійшли вірші, написані протягом 2018-2020 років. У них — океанічні простори та безмежжя атлантичних узбереж, над якими пролітають кити, серпневі комети й серпокрильці, кукурікають дощі, а Бах, замість музики, займається плеканням бджіл. З вікон поетового дому, що пливе під одним вітрилом, видно найдрібніші деталі світу, чути, як баламкають бакени і з’являються рідні та далекі береги. Зокрема "Тернопіль запитань", як у цій збірці. В якому "можна співати про місто кульбаб / можна в "Козі" пригадати про БАМ. / можна гортати життя як книжку, / нічого уже не заступиш стихом / насінням кульбаби розлітається хор, / нитка – окремо: окремо - пришва. // мама іде по розсохлий баян / лютім співає - але це не твоя / музика - навіть не тій страх / по телевізору крутять футбол. / а на полиці російський Лі Бо".

Гейзел Прайор. Туди, де пінгвіни. – К.: Рідна мова, 2021

Героїні цього роману майже вісімдесят шість, вона мешкає у старовинному маєтку біля моря, любить вишуканий чай і документальні фільми про дику природу. І ще її мало хто бачив без яскраво-червоної помади на губах. Хоча зараз її взагалі мало хто бачить, бо вона й сама собі не рада, і якось уранці наказує прибрати з хати всі дзеркала. Звати її місіс Вероніка Мак-Кріді, вона рідко виходить з дому і весь час проводить наодинці з собою. У бабці немає друзів, немає рідних... І вирішити, кому відійде після її смерті величезний спадок — справжня проблема. Але сьогодні… сьогодні Вероніка прийме рішення, яке змінить усе її життя. А почалося все, як завжди, з телевізора.

"Ведучий тим часом обіцяє, - дізнаємося ми про перебіг подій, - що буде щотижня вибирати іншого пінгвіна й показувати нам на його прикладі, чому цей вид такий унікальний. Цього тижня передача буде про імператорських пінгвінів. Я зачаровано дивлюся на екран. Щороку імператорські пінгвіни долають 115 кілометрів крижаною пустелею, щоб дістатися до місця гніздування. Оцими коротенькими лапками, уявляєте? Вони перевалюються з лапи на лапу й човгають, як Айлін, із дивовижною незграбністю. Незграбні, неповороткі, мішкуваті, але просто неймовірно наполегливі". Таким чином, саме любов, яку наша героїня приховувала десятиліттями – це найскладніше з усіх переживань, з якими ми стикаємось - вивільняється в неї, називаючись турботою про пінгвіна-сироту.

Володимир Нікітенко. Нікчеми. – К.: ДІПА, 2021

На початку цієї оповіді – захопливої книжки-білінгви з паралельним англійським перекладом - злий чаклун розсилає чотирьом правителям чотирьох імперій таємничі глеки, які він виліпив у своїй майстерні. Звісно, він задумав чергову капость, наслідки якої не забарилися. Насправді глеки - це магічні портали, через один з яких хлопчик Фортунато переноситься в Середньовіччя, де зустрічає себе з минулого і себе з майбутнього, таких самих нещасних невдах. Тепер усім трьом Фортунато потрібно стати командою, перемогти злого Алхіміка, який створив магічні портали подорожей у часі, і повернутися додому. Утім, в чаклуна щодо них інші плани, тож пригоди тільки починаються.

"— Хлопчики повинні зникнути! Назавжди! — крикнув Алхімік і підкинув над головою жменю помаранчевого порошку. — А ну, мій порошочок "Явпізнаютебепозапаху"! Покажи мені, де ці троє малолітніх поганців!" І можливо, малим героям судилося загинути, якби вони не стали командою, об’єднавши всі свої уміння і ставши справжньою командою. Долаючи перешкоди і зустрічаючи дорогою додому різних кумедних персонажів, вони розуміють, що, зрештою, усі люди — нікчеми, поки не повірять у себе.

Кетрін Райдер. Поцілунок у Нью-Йорку. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2021

Гасло цієї книжки - "Забудьте своїх колишніх за десять простих кроків!" Саме у такому ключі розпочинається неймовірна пригода Шарлот і Ентоні напередодні Різдва в Нью-Йорку. Сталося так, що Шарлот застрягла в аеропорту через скасований рейс. А все, чого їй хотілося після жахливого семестру у Нью-Йорку і складного розриву з коханим, — це повернутися додому, до Лондона. Тим часом в Ентоні теж видався не найкращий день: його кинула дівчина просто посеред юрби в аеропорту. Тож, не гаючи даремно часу, Шарлот та Ентоні вирішують скористатися порадами з книжки і крок за кроком намагаються залишити минуле позаду, віднайти "нових" себе та знову відкрити серця для кохання. Якщо цікаво, чи вдасться це їм — адже на Різдво трапляються дива, — читайте в легкій романтичній історії від Кетрін Райдер.

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