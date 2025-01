Що почитати зимовими вечорами: 3 книжки, які зігріють

Люсі Мод Монтгомері. Енн із Зелених Дахів. – Х.: Ранок, 2025

За сюжетом цієї історії, Метью та Марілла Катберти – літні брат і сестра з ферми Зелені Дахи – мають намір всиновити хлопчика, щоб той допомагав по господарству. Натомість через помилку до їхньої затишної оселі потрапляє одинадцятирічна рудоволоса дівчинка на ім’я Енн.

"З-під вилинялого брунатного матроського капелюшка спадали дві довгі руді коси, – саме такою побачили її вперше на вокзалі. – Щойно Метью підійшов до дівчинки, вона рвучко зістрибнула з місця і простягла йому руку. – Це ви пан Метью Катберт із Зелених Дахів? Бо я вже було подумала: якщо ви не прийдете по мене, то доведеться ночувати під цією дикою вишнею. Хіба не солодко було б спати під вишнею, що вся аж світиться в місячному сяйві? Але я страшенно рада, що ви приїхали. Це ж так чудово, що я тепер житиму з вами й буду вашою. Знаєте, я ще ніколи не була чиєюсь!"

Втім, попри сумніви, Катберти все ж залишають у себе балакучу сирітку та беруться до її виховання. Так маленька Енн нарешті знаходить справжній дім, Метью і Марілла – помічницю й улюблену доньку, а Зелені Дахи наповнюються радістю та дзвінким дитячим сміхом.

Кертіс Сіттенфельд. Романтична комедія. – К.: Artbooks, 2024

"Всі засміялися, хоча сміх на пітчингу може також означати, що ти зарано розкрив усі карти, – визнає героїня цієї книжки. – Через це часом люди пітчили підставні ідеї, та я ризикувала й ділилася". І слід визнати, їй це вдалося, як ми й попереджали в підзаголовку до нашої добірки! Адже йдеться про "Романтичну комедію" Кертіс Сіттенфельд, чиї книжки-бестселери, за версією New York Times, перекладені тридцятьма мовами.

За сюжетом, комедійна сценаристка думає, що велике кохання їй не судилося, але чарівний попспівак діє всупереч її припущенням. Адже хоча наша героїня і сценаристка вечірнього комедійного шоу, яке щосуботи виходить у прямому ефірі, та має за плечима не один досвід нещасливих стосунків, проте вона давно припинила шукати кохання. Тобто вибрала натомість випадкові зв’язки, кар’єрний успіх і хороші взаємини з вітчимом. Але коли її друг і колега-сценарист починає зустрічатися з розкішною акторкою, яка брала участь у шоу, вона обурюється і пише скетч, де водночас кепкує з цього явища та наголошує, що жінці навряд чи могло б так пощастити.

Втім, це була б комедія, якби дія закрутилася ще кумедніше (і це, повірте, ще й не спойлер!). Бо коли до шоу як ведучий і музичний гість на тиждень приєднується зірковий попспівак, який, за чутками, любить зустрічатися з моделями, стається те, що має статися. Героїня, звісно, захоплюється зіркою і навіть гадає, що між ними пробігла іскра, але це ж не романтична комедія, а реальне життя. А в реальному житті такий чоловік, як він, нізащо б не зустрічався з такою жінкою, як вона... чи не так?

Лорен Ашер. Мільярдери з Дрімленду. Книга 1. Дрібним шрифтом. – Х.: Віват, 2024

На самому початку цієї книжки бачимо зібраний авторкою плейлист до роману, в якому "Take a Chance On Me" ABBA сусідить з "R U Mine?" Artic Monkeys і "34+35" Ariana Grande. "Дівчатам, які мріють зустріти принца, але зрештою закохуються в негідника" – приблизно так можна зрозуміти з такої добірки, про що саме "Мільярдери з Дрімленду" Лорен Ашер. За сюжетом, після смерті Брейді Кейна, відомого можновладця, Ровену та двом іншим його онукам зачитують заповіт. Варто зважити, що хлопець уже мав такий досвід.

"Ця історія потрапила на перші шпальти газет, бо я кинувся у відкриту могилу своєї матері, – згадує він. – Відтоді минуло понад двадцять років, і хоча я цілковито змінився як особистість, моя огида до скорботи нікуди не зникла. Оскільки я наймолодший онук покійного дідуся, то від мене очікують стояння струнко й непорушно під час тризни. Однак це майже неможливо, бо моя шкіра свербить так, наче мене запхнули в дешевий поліестеровий костюм".

Хай там як, для того, щоб отримати спадок, онукам багатого дідуся потрібно виконати певні умови. Зокрема, Ровену випадає завдання повернутися до тематичного парку розваг "Дрімленд" та обійняти посаду директора на пів року. І саме тут йому доведеться віднайти частину себе, яка колись могла мріяти і творити, адже у "Дрімленді" він знайомиться із Захрою Ґуліан, яка тісно співпрацювала з дідусем Ровена до його смерті. Невдовзі він пропонує їй вакансію, на яку вона і сподіватися не могла. Ровен відчуває, що разом із Захрою він зможе налагодити справи парку. Попри свою ненависть до лицемірних багатіїв, вона приймає його пропозицію роботи. Стосунки Ровена й Захри складаються напружено. Нова співробітниця викликає в онука Брейді Кейна суперечливі почуття, які змушують його зіткнутися з жорстокою правдою про те, яким бізнесменом Ровен є тепер і яким може стати в майбутньому, якщо захоче. Що ж буде далі, коли Захра вирішить дати багатієві непростий урок?

Читайте також: