Що подивитись: 10 серіалів 2023 року, які ви могли пропустити

Захопливий серіал — те, що потрібно для гарного вечора і в цій добірці ви знайдете новинки від різних стримінгів.

Звичайно, рекорди з переглядів та популярності б'є серіал HBO "Останні з нас", але окрім нього у 2023-му вийшло багато інших гарних та цікавих проєктів, які ми зібрали для вас нижче.

1. "Пташка" (Little Bird)

Серіал розповідає про жінку, яка в дитинстві потрапила під "Облаву шістдесятих" – державну програму в Канаді, згідно з якою уряд відбирав дітей у корінних народів та поміщав їх до європейських родин. Головна героїня – Бежиг Розенблюм – яку віддають у прийомну єврейську родину. Подорослішавши вона вирішує знайти своїх справжніх родичів.

2. "Мокрі пси" (Rain Dogs)

Це історія про матір-одиначку з її десятирічною донькою, яких виселяють за несплату з їхньої лондонської квартири. Від розпачу жінка погоджується на допомогу від свого друга, що тільки вийшов з в'язниці, хоча до цього намагалася відхреститися від його впливу.

3. "Золото" (Gold)

Серіал натхненний реальними подіями, пов'язаними з пограбуванням Брінкс-Мет 1983 року, в результаті якого було викрадено золоті зливки, діаманти та готівку на суму 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

4. "Прекрасні дрібниці" (Tiny Beautiful Things)

Головна героїня – Клер – письменниця, яка переживає не найпростіший період у житті, оскільки її шлюб тріщить по швах, дочка все більше віддаляється, а кар'єра зайшла у глухий кут. Але одного разу вона починає вести колонку порад для тих, хто заплутався і зневірився.

5. "Милий Едвард" (Dear Edward)

Екранізація однойменного роману Енн Наполітано. У серіалі розповідається про 12-річного хлопчика Едварда Адлера — єдиного, хто вижив у страшній авіакатастрофі. Він та інші люди, які постраждали від трагедії, намагаються розібратися у тому що сталося.

6. "Кохання і смерть" (Love & Death)

В основу серіалу лягла реальна історія, що сталася у 1980-х роках із жінкою на ім'я Кенді Монтгомері. Вона була зразковою домогосподаркою, але через ревнощі зарубала сокирою свою найкращу подругу.

7. "Втрачені квіти Еліс Гарт" (The Lost Flowers of Alice Hart)

Бабуся приймає на своїй квітковій фермі онучку Еліс, яка втратила у пожежі обох батьків. У новому будинку Еліс дізнається похмурі секрети своєї сім'ї.

8. "Засновано на реальних подіях" (Based on a True Story)

Головні герої — подружжя Ава та Нейтан. Вони переживають не найкращий період у своєму сімейному житті, хоча й чекають на дитину. Несподівано пара вирішує запустити подкаст про серійних вбивць — це гобі змінює їхнє життя, але втягує у безліч неприємностей.

9. "Маленький вогник" (A Small Light)

Серіал розповідає про історію Міп Гіз — голландки, яка, ризикуючи життям, ховала сім'ю Анни Франк від нацистів протягом двох років під час Другої світової війни.

10. "Дейзі Джонс та The Six Daisy" (Jones & The Six)

В основі серіалу лягла історія вигаданого рок-гурта The Six, який досягає успіху 1970 роках, але розпадається на піку популярності. Через роки учасники колективу дають інтерв'ю, згадуючи ланцюжок подій, що призвели до краху їхнього гурту.

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