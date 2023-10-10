Що подивитись: 10 серіалів осені, які варті уваги

Якщо ви любите захопливі серіали з незвичайним сюжетом і гарною акторською грою, то ця добірка вам сподобається.

Попри історичний страйк WGA і SAG, який тривав у США протягом кількох місяців, стримінги все ж таки не залишилися без контенту і продовжують тішити нас новими релізами. У цій добірці серіалів осені, ви знайдете новинки та продовження вже улюблених та знайомих проєктів, які варто подивитися.

1. "Уроки хімії"

13 жовтня на Apple TV+

2. "Все те незриме світло"

2 листопада на Netflix

3. "Вбивство на краю світу"

14 листопада на FX/Hulu

4. "Локі"

2 сезон, 6 жовтня на Disney+

5. "Люпен"

3 сезон, 5 жовтня на Netflix

6. "Американська історія жаху"

12 сезон, 20 вересня на Hulu

7. "Корона"

Частина 1 – 16 листопада; частина 2 – 14 грудня

8. "Ранкове шоу"

3 сезон, 13 вересня на Apple TV+

9. "Сексуальна освіта"

4 сезон, 21 вересня на Netflix

10. "Бекхем"

4 жовтня на Netflix

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