Що подивитись: 10 серіалів осені, які варті уваги

Якщо ви любите захопливі серіали з незвичайним сюжетом і гарною акторською грою, то ця добірка вам сподобається.
Попри історичний страйк WGA і SAG, який тривав у США протягом кількох місяців, стримінги все ж таки не залишилися без контенту і продовжують тішити нас новими релізами. У цій добірці серіалів осені, ви знайдете новинки та продовження вже улюблених та знайомих проєктів, які варто подивитися.
1. "Уроки хімії"
13 жовтня на Apple TV+
2. "Все те незриме світло"
2 листопада на Netflix
3. "Вбивство на краю світу"
14 листопада на FX/Hulu
4. "Локі"
2 сезон, 6 жовтня на Disney+
5. "Люпен"
3 сезон, 5 жовтня на Netflix
6. "Американська історія жаху"
12 сезон, 20 вересня на Hulu
7. "Корона"
Частина 1 – 16 листопада; частина 2 – 14 грудня
8. "Ранкове шоу"
3 сезон, 13 вересня на Apple TV+
9. "Сексуальна освіта"
4 сезон, 21 вересня на Netflix
10. "Бекхем"
4 жовтня на Netflix
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