Що подивитися: 12 різдвяних фільмів із двотисячних, які піднімуть вам настрій

Це фільми, які вчать нас, що необхідно вірити в дива навіть тоді, коли життя показує свій темний бік.

На початку нульових виходило дуже багато сімейних різдвяних комедій і мелодрам, про які не варто забувати. Ці фільми можна переглядати щорічно взимку, щоб підіймати настрій.

"Чотири Різдва", 2008 рік

Головні герої фільму — пара, яка вже кілька років живе разом, але не хоче одружитися, адже обидва є затятими противниками шлюбу. А виною всьому їхні батьки, які вже давно розлучилися. Щороку герої вигадують план для родичів, щоб не святкувати з ними Різдво, а самі в цей час кудись вирушають на відпочинок. Так було й цього разу, але через погану погоду всі вильоти скасовано, а їх показують по телевізору як тих, хто застряг в аеропорту. Таким чином, у них уже не виходить вислизнути від родичів, які наполягають на приїзді.

"Інтуїція", 2001 рік

Цей зворушливий і романтичний фільм розповідає про Джонатана та Сару, які знайомляться в передноворічний час і проводять приємний вечір разом. Однак перед розставанням у них виникає дилема — чи обмінюватися контактами. Джонатан пропонує обмінятися телефонами, Сара відмовляється, пропонуючи залишити все на волю випадку. Вона записує телефон на обкладинці випадкової книжки в магазині, він — на 5-доларовій купюрі. Якщо долі буде завгодно, вони знайдуть одне одного.

"Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений", 2006 рік

В цій комедії розповідається про дві родини, між якими розгортається змагання перед Різдвом. Обоє сусідів хочуть, щоб їхній будинок був найкрасивішим, але, як результат, боротьба заходить надто далеко.

"Сім'янин", 2000 рік

Головний герой фільму — успішний і багатий чоловік, але попри гарну квартиру та роботу, він дуже самотній. Колись у нього було кохання, але через стажування багато років тому він його втратив. Однак завдяки незвичайному та чарівному інциденту герой фільму на ранок виявляється одружений на тій самій дівчині, яку колись так сильно кохав.

"Відпустка за обміном", 2006 рік

Цей добрий і кумедний фільм розповідає про двох жінок, які вирішують на Різдво помінятися будинками та трохи змінити обстановку. Так мила британка опиняється в сонячній Каліфорнії, а багата американка — в англійському селі. Несподівано для себе кожна з цих жінок знаходить справжнє кохання на новому місці.

"Реальна любов", 2003 рік

Цей романтичний британський фільм складається з дев'яти паралельних історій, дія яких відбувається наприкінці 2003 року, але ось кульмінація кожної з них припадає на Святвечір.

"Ноель", 2004 рік

Дія фільму відбувається в Нью-Йорку перед Різдвом, а розповідає він про самотню жінку, яка змушена доглядати літню матір. Однак попри всі негаразди, героїня очікує справжнього дива, яке обов'язково має статися. В один із святкових днів вона знайомиться з молодою та симпатичною дівчиною Ніною, і ця зустріч змінює їхнє життя назавжди.

"Привіт сім'ї!", 2005 рік

Дія фільму розвивається довкола родини Стоунів, яка зібралася на Різдво в будинку батьків. Однак серед гостей цього року буде й нова наречена їхнього старшого сина-кар'єриста — Мередіт, з якою він познайомився у відрядженні. Наречена — також ділова жінка, але тепер їй потрібно завоювати схвалення всіх родичів свого коханого, а вона їм не дуже сподобалася.

"Ельф", 2003 рік

Під час Різдва Санта-Клаус, як завжди, розвозив подарунки дітям, але в одному з дитячих будинків до його великого мішка заліз малюк. Не помітивши дитину, Санта привіз її до Північного полюса. Однак родина ельфів вирішила всиновити хлопчика і виростити, як справжнього ельфа. Через багато років, коли герой виріс, він вирішує знайти свого справжнього батька у світі людей.

"Ґрінч — викрадач Різдва", 2000 рік

Дія фільму відбувається у вигаданому містечку, де жителі забули, для чого насправді потрібне Різдво, а лише змагаються, хто подарує найкращий подарунок. Кудлатий Ґрінч також вирішив зробити подарунок власними руками, але у місцевих він викликає лише сміх. Через це Ґрінч ображається на всіх, поселяється на високій скелі за містом і накопичує злість. Якось він вирішує помститися і викрасти у всіх Різдво.

"Пережити Різдво", 2004 рік

Герой фільму — Дрю Летем — багатий, але дуже самотній хлопець. Якось перед Різдвом він вирішує подивитися на будинок, у якому виріс, щоб забути всі образи дитинства. Однак тепер там мешкає зовсім інша родина, і молодий багатий дивак вирішує найняти їх на свята, щоб вони грали його родичів.

"Фред Клаус, брат Санти", 2007 рік

Виявляється, навіть у Санта-Клауса є брат, але він зовсім відрізняється від улюбленця дітей. Фред Клаус — повна протилежність свого знаменитого брата, і він втратив віру в дух Різдва. Якось Фред летить на Північний полюс на запрошення брата Санти, де виявляє, що брат втрапив у велику біду. Тепер Фреду доведеться врятувати свято.

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