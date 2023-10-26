Що подивитися: 15 мюзиклів для вечірнього перегляду

Мюзикли завжди емоційні та яскраві, проте, як і багато інших фільмів, вони бувають драматичними або веселими. Головна особливість цих фільмів – пісні, багато з яких уже стали культовими. В цій добірці ви знайдете найвідоміші музичні фільми, багато з яких є екранізаціями театральних вистав або розповідають реальні історії.

1. "Кішки"

Ця історія трохи відрізняється від класичного бродвейського мюзиклу, але все ж включає найзнаменитіші хіти цього шоу. Головну роль у фільмі має біла кішка на ім'я Вікторія, яку викинули з дому і вона опинилася на вулиці. Кішка стає частиною зграї котів, які мешкають на вулицях Лондона, і знайомиться з найстарішими представниками племені. Також вона дізнається, що незабаром має відбутися котячий бал, на якому оберуть кішку, яка за допомогою магії потрапить до котячого раю.

2. "Мамма Mia!"

Дія фільму відбувається на грецькому острові Калокаїрі. Головна героїня – 20-річна Софі Шерідан, яка збирається вийти заміж. Дівчина виросла з матір'ю і нічого не знала про свого батька. Перед святом вона вирішила написати трьом чоловікам, імена яких знайшла у щоденнику матері, вважаючи, що хтось із них – її батько. Всі троє прибули до Греції. Мюзикл заснований на піснях легендарного шведського гурту ABBA.

3. "Вестсайдська історія"

Дія мюзиклу відбувається 1957 року і оповідає історію підлітків, а точніше двох банд, які змагаються між собою. Банда "Ракети" – нащадки білих емігрантів, а банда "Акули" – пуерторіканці. Вони живуть у районі Вест-Сайд на Мангеттені, який зараз вважається одним із найпрестижніших районів Нью-Йорка. І без того погані стосунки між бандами посилюються, коли двоє молодих людей – Тоні та Марія, представники різних банд – закохуються одне в одного.

4. "Ла-Ла Ленд"

Фільм розповідає історію кохання дівчини Мії, яка між прослуховуваннями подає каву відомим кінозіркам, і фанатичного джазового музиканта Себастьяна, змушеного підробляти в барах. Герой обожнює класичний джаз і мріє відкрити свій клуб. Міа ж любить п'єсу й кіно та мріє стати відомою акторкою.

5. "Тік-так, бум!"

У фільмі розповідається історія композитора-початківця на ім'я Джонатан, який живе в Нью-Йорку 1990 року. Він переймається тим, що зробив неправильний вибір кар'єри, оскільки хоче стати знаменитим композитором мюзиклів. Паралельно він пише мюзикл, який, як він розраховує, у майбутньому стане новим хітом Бродвея і дозволить йому вирватися зі злиднів. Фільм частково біографічний і заснований на історії життя Джонатана Ларсона.

6. "Лак для волосся"

Головна героїня – школярка на ім'я Трейсі Тернблад, яка мріє стати відомою танцівницею та здобути світову популярність, проте дівчина комплексує через свою фігуру. Якось головна героїня наважується сходити на прослуховування, проте зазнає невдачі. Попри це, вона все ж отримує можливість блиснути своїм талантом на сцені й домогтися визнання.

7. "Чикаго"

Мюзикл розповідає історії двох жінок, яких звела доля – Роксі та Велму. Перша мріє стати зіркою, друга вже нею є. Однак обидві опиняються у в'язниці, де розпочинають суперництво за адвоката Біллі Флінна, який здатний виграти будь-яку справу. Вони вступають у рішучу боротьбу одна з одною за його увагу.

8. "Мулен Руж!"

Це історія про молодого й бідного британського поета Крістіана, який закохався у зірку паризького кабаре "Мулен Руж", акторку й куртизанку на ім'я Сатін.

9. "Привид опери"

Дія картини відбувається в Паризькій опері, де раніше нікому невідома оперна співачка Крістіна Дає отримує можливість виконати на сцені головну партію, що робить її зіркою. Але головна героїня приховує від усіх одну таємницю – вона чує якийсь загадковий голос, який і навчив її співу. Дівчина навіть не підозрює, що власником цього голосу є так званий Привид опери, про якого в театрі ходить так багато чуток.

10. "Бурлеск"

Дівчина на ім'я Алі Роуз, яка має чудовий голос, вирушає до Лос-Анджелеса в пошуках кращого життя і слави. Алі влаштовується на роботу офіціанткою до нічного клубу, керує яким колишня танцівниця і співачка Тесс. Спочатку ніхто не знає про неймовірний голос героїні, але коли це стає відомо – вона перетворюється на зірку.

11. "Найвеличніший шоумен"

Ця історія про знаменитого шоумена та афериста на ім'я Фінеас Барнум заснована на реальних подіях, що сталися в 19 столітті.

12. "Дорогий Еван Гансен"

Головний герой – сімнадцятирічний старшокласник Еван Гансен, який страждає на соціофобію, що заважає йому контактувати з людьми і заводити друзів. Назва є відсиланням на початок листів, які головний герой писав сам собі за порадою терапевта.

13. "Свіні Тодд"

У фільмі розповідається історія лондонського цирульника Бенджаміна Баркера, якого злий суддя відправляє на каторгу, якнайдалі від родини. Провівши багато років у в'язниці, якось він втікає, повертається до рідного міста і виявляє, що дружина й донька безвісти зникли. Бажаючи помститися, Бенджамін бере собі ім'я Свіні Тодд, повертається до старого ремесла і замислює підступний план помсти своїм кривдникам.

14. "Богема"

У фільмі розповідається історія про групу збіднілих молодих людей, які мешкають в одному багатоквартирному будинку в Нью-Йорку. Всі вони сусіди, але також кожен намагається вижити в дорогому районі міста, паралельно вирішуючи свої життєві проблеми.

15. "На висотах Нью-Йорка"

Дія фільму відбувається у нью-йоркському районі Вашингтон-Гайтс і розповідає про його мешканців. Головний герой фільму Уснаві, чуйний працівник нью-йоркської винної крамниці, щодня економить кожну копійку, мріє і співає про краще життя. Він закоханий у місцеву красуню Ванессу та мріє повернутися до Домініканської Республіки, щоб відкрити там бар.

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