Що подивитись: 4 продовження серіалів, які виходять у квітні

Цього року квітень потішив шанувальників серіалів, адже мало того, що вийшло багато нових проєктів, але ще й продовжень серіалів, що полюбилися раніше.

"Дивовижна місіс Мейзел"

Серіал розповідає про кумедну, забезпечену молоду жінку з Нью-Йорка, яка після розставання з чоловіком вирішила стати стендап-комікесою. Героїня знаходить собі агентку та активно виступає у нічних клубах міста. Цього місяця виходить п'ятий сезон серіалу, який має стати фінальним.

"Баррі"

Головний герой серіалу – чоловік на ім'я Баррі – найманий убивця. Але він якось усвідомлює, що більше не хоче займатися розправою, а хоче бути театральним актором.

"Ззовні"

Цей науково-фантастичний серіал розповідає про маленьке містечко у центральній частині США, але коли до нього потрапляєш – вибратися вже неможливо. На додачу до цього жителям міста доведеться зіткнутися з таємничими істотами, що виходять назовні після заходу сонця.

"Ласун"

Серіал розповідає постапокаліптичну історію, де після страшного вірусу у деяких людей народжуються діти-гібриди – частково люди, частково тварини. Головний герой серіалу — хлопчик з оленячими рогами, який вирішив вирушити на пошуки своєї мами.

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