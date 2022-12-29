Що подивитись: 5 фільмів, які подарують новорічний настрій

У важкі дні найкращий спосіб підняти собі настрій і трохи відволіктися – подивитися добрий фільм.

У нашій новій добірці ви знайдете кілька цікавих фільмів для зимового перегляду. Вони обов'язково подарують вам новорічний настрій та усмішку!

"Компанія на свята"

Ця різдвяна романтична комедія розповідає про хлопця, який переконує свого найкращого друга прикинутися його партнером для різдвяної вечері з родичами. Однак під час цієї поїздки їхні плани – і почуття – змінюються.

"Різдвяна спадщина"

Головна героїня фільму молода, амбітна і трохи дивакувата спадкоємиця великої компанії з багатомільйонним статком. Однак вступити до своїх законних прав виявляється не так просто. Щоб дочка нарешті змогла розпоряджатися сімейною спадщиною, батько доручає їй доставити спеціальну різдвяну листівку, адресовану своєму колишньому бізнес-партнеру. Героїня береться виконати завдання батька.

"Я вірю в Санта-Клауса"

Героїня фільму ненавидить Різдво і вважає його безглуздим і тупим святом. Однак якось вона знайомиться з милим хлопцем і у них починаються стосунки. Через п'ять щасливих місяців дівчина з жахом дізнається, що її новий коханий обожнює її найненавистніше свято.

"Замок на Різдво"

У центрі сюжету цього фільму — багата та знаменита письменниця Софі, яка через деякі труднощі у роботі вирішує на деякий час вирушити у відпустку. Тому вона приїжджає до невеликого шотландського села, де колись жили її пращури. Опинившись у Шотландії, письменниця вирішує купити старий замок, який належить похмурому герцогу.

"Люта ніч"

Дія фільму відбувається напередодні Різдва, коли злочинці беруть у заручники заможну родину, щоби отримати їхні гроші. Проте незадовго до нападу, батьки подарували доньці рацію, за якою можна зв'язатися із Сантою. Дівчинка викликає підкріплення в його обличчі, щоб провчити лиходіїв.

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