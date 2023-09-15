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Що подивитись: 5 продовжень улюблених серіалів, які варто подивитися

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
333
Час на прочитання
1 хв
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Що подивитись: 5 продовжень улюблених серіалів, які варто подивитися

Фото: Credits

Якщо ви шукаєте серіал, хочемо нагадати, що вже вийшли (або вийдуть найближчим часом) нові сезони деяких популярних шоу.

Через історичний страйк у Голлівуді сценаристів та акторів багато фільмів та серіалів поставили на паузу, а ті, які мали вийти найближчим часом, — перенесли на наступний рік. Але все ж таки нові сезони деяких серіалів таки з'явилися на стримінгах

"Ранкове шоу"

Прем'єра 3 сезону відбулася 13 вересня.

"Вбивства в одній будівлі"

Прем'єра 3 сезону відбулася 8 серпня.

"Сексуальна освіта"

Прем'єра 4 сезону відбудеться 21 вересня.

"Фундація"

Прем'єра 2 сезону відбулася 14 липня.

"Колесо часу"

Прем'єра другого сезону відбулася 1 вересня.

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Дата публікації
Перегляди
333
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