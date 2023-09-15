Що подивитись: 5 продовжень улюблених серіалів, які варто подивитися

Якщо ви шукаєте серіал, хочемо нагадати, що вже вийшли (або вийдуть найближчим часом) нові сезони деяких популярних шоу.
Через історичний страйк у Голлівуді сценаристів та акторів багато фільмів та серіалів поставили на паузу, а ті, які мали вийти найближчим часом, — перенесли на наступний рік. Але все ж таки нові сезони деяких серіалів таки з'явилися на стримінгах
"Ранкове шоу"
Прем'єра 3 сезону відбулася 13 вересня.
"Вбивства в одній будівлі"
Прем'єра 3 сезону відбулася 8 серпня.
"Сексуальна освіта"
Прем'єра 4 сезону відбудеться 21 вересня.
"Фундація"
Прем'єра 2 сезону відбулася 14 липня.
"Колесо часу"
Прем'єра другого сезону відбулася 1 вересня.
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