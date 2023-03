Що подивитись: 5 захопливих серіалів

"Покерфейс"

Це захопливий мінісеріал із Наташою Ліонн у головній ролі. Акторка постає в образі працівниці казино, яка вміє читати брехню на обличчях людей. Кожен епізод серіалу виконаний у форматі перевернутого детективу – на початку глядачеві демонструють сцену злочину та злочинця, а потім йому залишається спостерігати, як головна героїня розплутує складний злочин.

"Останні з нас"

Серіал заснований на культовій комп'ютерній грі 2013 року The Last of Us і розповідає історію контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку-підлітка Еллі через всю країну, зруйновану страшним вірусом, після якого люди перетворюються на зомбі.

"Периферійні пристрої"

Сюжет серіалу розповідає про недалеке майбутнє та молоду дівчину на ім'я Флінн Фішер. Вона живе з мамою та братом, працює у 3D-друкарні та грає у VR-ігри. Одного разу вона погоджується протестувати нову гарнітуру віртуальної реальності з нейронним інтерфейсом, без екрана та контролерів. Пристрій переносить її свідомість у футуристичний Лондон кінця XXI століття. Поступово Флін починає розуміти, що події відбуваються не в грі або симуляції, а в реальності.

"Привіт майбутнє"

Серіал показує ретрофутуристичний світ, у якому торгаш-шахрай на ім'я Джек Біллінгс керує невеликим бізнесом. Співробітники його фірми повинні ходити від дверей до дверей й продавати будинки та ділянки на Місяці. Однак насправді жодного поселення на Місяці не існує, а гроші він просто привласнює собі. Однак під час одного зі своїх звичайних робочих днів герой зустрічає сина, якого покинув дитиною, та запрошує працювати до себе.

"Погані сестри"

Головні героїні серіалу – п'ять дорослих сестер. Дівчата дуже близькі одна з одною, але єдиний кого вони ненавидять — чоловік однієї з них. У таємниці чотири сестри вирішують вбити зятя.

