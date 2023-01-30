Що подивитись: 7 фільмів з Дженніфер Кулідж, які ви могли пропустити

Вона знімається не часто, але кожна її роль запам'ятовується.

Останнім часом ім'я акторки Дженніфер Кулідж особливо часто почало з'являтися в заголовках, оскільки після виходу серіалу "Білий лотос", де зірка зіграла ефектну багату постоялицю готелю, вона зібрала всі можливі нагороди як "Найкраща акторка другого плану". Але окрім ролі в цьому гучному серіалі Дженніфер з'являлася і в інших проєктах, де запам'яталася не менш яскравими ролями.

"Американський пиріг"

Звичайно ж, найзнаменитішою роллю акторки є "мама Стіфлера", яку вона втілила в серії фільмів "Американський пиріг". Якщо раптом ви не бачили цю комедію, саме час надолужити. Фільм розповідає про чотирьох старшокласників: Джима, Кевіна, Фінча та Озі, які ще не мали сексуального досвіду з дівчатами. На думку хлопців перед тим як їхати вчиться до коледжа, їм потрібно обов'язково розлучитися з цнотливістю.

"Білявка в законі"

У цій комедії Кулідж з'являється в ролі наївної закоханої манікюрниці, яка здружується з головною героїнею фільму - Ел Вудс - гламурною білявкою, яка має амбітний план вступити до Гарварду, щоб повернути свого бойфренда.

"Історія Попелюшки"

Це ще одна інтерпретація добре відомої казки про Попелюшку, але у сучаснішому її прочитанні. Героїня - амбітна дівчина, яка хоче вступити до хорошого коледжу, але поки що змушена жити зі злою мачухою і зведеними сестрами та працювати у закусочній. Але попри розходження з оригіналом, втрачена туфелька і бал тут теж є.

"Гламурні боси"

Герої фільму - дві подруги Міа та Мел, що керують власною косметичною компанією, яку створили з нуля. Але є одна проблема - вони по вуха у боргах. Підприємцям світить вдала перспектива - викуп їхньої компанії відомою бізнесвумен, але це ставить під загрозу дружбу дівчат.

"Здохни!"

Героїні фільму - три жінки, які випадково зустрічаються на курсах з управління гнівом, куди їх заводять різні життєві ситуації. Вони не можуть змиритися з тим, що чоловіки їх зрадили і стають на шлях помсти.

"Нестримне весілля"

Головні герої фільму Дарсі та Том збирають свої сім'ї, щоб відсвяткувати своє весілля. Їм трохи докучають мама нареченого та колишній нареченої, але незабаром вони розуміють, що все це були лише квіточки, адже просто на церемонію вриваються пірати та беруть гостей у заручники. Тепер Дарсі і Тому доведеться всіх врятувати.

"Лебедина пісня"

Герой фільму - Патрік Фітценбаргер, найбільш відомий як містер Пет. Він живе фантазіями, в яких бачить себе зіркою сліпучих шоу, але насправді він просто старий, який проживає дні в будинку для літніх людей. Однак в минулому Пет, справді був відомим і робив зачіски зіркам. Якось старому надходить незвичайна пропозиція - зробити посмертну зачіску покійній меценатці та політикині.

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