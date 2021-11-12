Що подивитись: 8 фільмів про знаменитих письменників

Часто життя геніальних письменників були менш веселими і щасливими, ніж у персонажів їхніх творів, також часто саме життєві драми ставали причиною написання їх геніальних робіт.

У цій добірці ви знайдете красиві, зворушливі та трагічні фільми про долі найзнаменитіших і найгеніальніших.

"Гемінгвей та Геллгорн"

Фільм розповідає про стосунки однієї з найвідоміших пар - письменника Ернесте Гемінгвея та журналістки Марти Геллгорн. Дія картини починається 1936 року в барі Флориди, де вони вперше зустрілися. Саме Геллгорн надихнула Гемінгвея на написання одного з його найзнаменитіших творів "По кому подзвін".

"За прірвою у житі"

Художній фільм розповідає про життя письменника Джерома Селінджера, який здобув всесвітню популярність після публікації роману "Ловець у житі". У фільмі також порушена історія створення його твору та бажання вести відлюдькуватий спосіб життя.

"Убий своїх коханих"

Драматична історія, що сталася в Колумбійському університеті в 40-х роках і розповідає про трьох молодих письменників Джека Керуака, Вільяма Берроуза та Аллена Гінзберга, яких підозрюють у вбивстві свого викладача.

"Години"

Неймовірно красива картина, яка отримала на не одну престижну нагороду. У фільмі розповідається про життя трьох жінок: британської письменниці Вірджинії Вулф, американської домогосподарки Лорі Браун і Кларісси Вон - редакторки видавництва, яка піклується про колишнього коханця Річарда, який помирає від СНІДу.

"Геній"

Фільм розповідає про дружбу письменника Томаса Вулфа та його видавця Макса Перкінса, який допоміг геніальному автору зробити його рукописи бестселерами.

"Толкін"

У фільмі показується життя молодого письменника-початківця Джона Рональда Руела Толкіна, і події, які в майбутньому надихнули його написати "Гоббіта" та "Володаря перснів".

"Прощавай, Крістофер Робін"

Картина розповість про життя письменника Алана Мілна — автора оповідань про плюшеве ведмежа Вінні Пуха, і про не прості стосунки письменника з сином Крістофером Робіном Мілном, чиї іграшки надихнули його на створення чарівного світу повістей.

"Бути Астрід Ліндгрен"

Біографічний психологічний фільм заснований на історії життя всесвітньо відомої шведської письменниці Астрід Ліндгрен створившої історій про "Малюка і Карлсона", а також "Пеппі Довгупанчоху".

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