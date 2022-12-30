Що подивитися: 10 добрих різдвяних фільмів із 1990-х

Ці фільми вчать нас, що необхідно вірити в дива навіть тоді, коли життя показує свій темний бік.

Незважаючи ні на що, зимові свята – найкращий час у році, і пов'язано це не лише з подарунками, а також із гарними прикрасами, глінтвейном, атмосферою, милими піснями та, звичайно ж, фільмами. Щороку практично кожна кіностудія та стримінговий сервіс випускають тематичний фільм до зимових свят, проте ми хочемо згадати далекі 90-ті та десять чудових, але забутих картин, які вийшли у той час, адже окрім легендарного "Сам удома", були й інші комедії, які змусять вас усміхнутися.

"Кучерявка Сью", 1991 рік

Це добра історія, яку можна переглянути всією родиною. У фільмі розповідається про безпритульного названого батька та його маленьку доньку, які в пошуках легких грошей знайомляться з багатою, але самотньою юристкою.

"Сім'я напрокат", 1997 рік

Головний герой фільму – самотній і похмурий багатій. Якось, аби справити враження на можливого покупця свого бізнесу, який чомусь вважає героя зразковим сім'янином, чоловік вирішує найняти акторів, які зіграють його родину на свята. Так у будинку багатія опиняються дуже мила жінка та її донька.

"Санта-Клаус", 1994 рік

Герой фільму – чоловік на ім'я Скотт, який нещодавно розлучився із дружиною. Щоб трохи зблизитися з сином, він вирішує взяти його до себе на зимові свята. Якось герой виявив у себе на даху дивного старого, і коли намагався його зігнати – так сильно налякав, що той отримав серцевий напад. Виявилося, що старий – справжній Санта-Клаус.

"Різдво психів", 1994 рік

Герой цього кумедного фільму – Філіп – невиправний оптиміст, романтик і працівник служби "Телефон довіри". Перед Різдвом він дізнається, що його відділ хочуть закрити, але він все ж намагається залишатися оптимістом.

"Я буду вдома до Різдва", 1998 рік

18-річний студент Джейк Вілкінсон навчається в Лос-Анджелесі і не їздить додому на канікули. Якось батько запросив сина на Різдво, і побоюючись отримати відмову, обіцяє подарувати йому свою розкішну машину, якщо той з'явиться до початку святкової вечері о 18:00. Меркантильний герой фільму вирушає в дорогу, але несподівано опиняється посеред пустелі в костюмі Санта-Клауса. Тепер йому доведеться дістатися додому за три дні, щоб отримати бажаний подарунок.

"Диво на 34-й вулиці", 1994 рік

Мати-одиначка і керівниця універмагу на ім'я Дорі винаймає літнього чоловіка на ім'я Кріс Крінгл як нового Санту до магазину. Новий співробітник робить таку фантастичну роботу, що універмаг-конкурент знаходить спосіб заарештувати його. Дорі та її хлопець-адвокат передають справу Кріса до суду і тепер їм потрібно довести, що Санта існує.

"Все, що я хочу на Різдво", 1991 рік

Брат і сестра з Нью-Йорка намагаються поєднати своїх батьків, які перебувають у розлученні. Перша перешкода на шляху до здійснення їхньої мети – новий наречений матері. Однак попри всі труднощі і з допомогою Санта-Клауса, їм все вдається.

"Поки ти спав", 1995 рік

Дія фільму відбувається в різдвяний період, а його головна героїня – Люсі – диспетчерка чиказької електрички. Якось з одним із пасажирів – симпатичним хлопцем – трапляється нещасний випадок, і його батьки приймають Люсі за його дівчину.

"Подарунок на Різдво", 1996 рік

Головний герой – постійно зайнятий роботою батько, який також регулярно спізнюється на сімейні заходи. Однак напередодні свят він вирішує спокутувати свою провину і вирушає на пошуки найбажанішої іграшки Турбомена для свого сина, та зробити це виявляється не так просто, як гадав батько.

"Джек Фрост", 1998 рік

Музикант рокгурту The Jack Frost Band дуже любить свою дружину та сина, але завжди ставить музику на перше місце і рідко буває вдома. Якось він дарує синові губну гармоніку і каже, що вона чарівна. Батько трагічно гине в автокатастрофі. Рік по тому його син Чарлі знаходить подарунок батька і з незрозумілих причин оживляє сніговика, який стає його найкращим другом.

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