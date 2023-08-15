Що подивитися: 10 фільмів із Беном Аффлеком

З нагоди дня народження актора, а 15 серпня він святкує своє 51-річчя, ми зібрали для вас кілька картин за його участі.

Бен Аффлек — відомий не лише як чоловік Дженніфер Лопес, але також як талановитий актор, кінорежисер, сценарист, продюсер і лауреат двох премій "Оскар". У кіноіндустрії він від юності, тому встиг знятися і зняти величезну кількість успішних і навіть культових картин.

"Ніжний бар"

Це драматична картина, яка показує історію дорослішання молодого хлопця. Юнак виріс із мамою, у нього не було батька, тому він шукає йому заміну серед відвідувачів бару, де працює його дядько Чарлі.

"Ейр"

В основі сюжету цього фільму історія про те, як Сонні Ваккаро, продавець кросівок Nike, і співзасновник компанії Nike Філ Найт у середині 1980-х років намагалися підписати контракт із баскетболістом Майклом Джорданом.

"Закон ночі"

Дія фільму відбувається в Америці часів сухого закону. Головний герой — син поліцейського, заробляє бутлегерством, внаслідок чого він виявляється залучений у життя кримінального світу і стає відомим гангстером.

"Загублена"

На п'яті роковини шлюбу раптово зникає дружина головного героя. В будинку пари залишено сліди боротьби, кров, яку явно намагалися стерти. Все натякає на те, що жінку викрали. За справу про зникнення береться детективка Ронда Боні. Вона знаходить низку фактів, які наводять на підозри про причетність чоловіка до зникнення жінки.

"Операція "Арго"

Сюжет картини ґрунтується на реальних подіях — операції спецслужб із порятунку шести американських дипломатів із Тегерана, а сценарій написаний за мотивами статті.

"У чужому ряді"

Успішний юрист із Волл-стріт Гевін Бейнек і представник страхової компанії Дойл Гіпсон стають винуватцями аварії. Бейнек поспішає підписати важливу для його юридичної фірми довіреність. Гіпсон поспішає на судове засідання, де вирішується питання про його право батьківства та можливого опікунства над його дітьми. Обоє спізнюються у своїх справах і вважають, що в затримці винен інший.

"Шибайголова"

Цей бойовик — екранізація коміксів всесвіту Marvel про сліпого супергероя на ім'я Шибайголова. Вдень головний герой — адвокат, який захищає принижених та ображених у залі суду, а вночі перетворюється на супергероя в масці, відновлюючи справедливість на вулицях міста найрадикальнішими методами.

"Догма"

Головні герої — два грішні янголи на ім'я Локі та Бартлбі. Вони приречені вічно стирчати в штаті Вісконсін, але одного разу дізнаються, що вони мають шанс повернутися до раю, щоправда, для цього потрібно скористатися католицькою догмою, проголошеною кардиналом-новатором: кожен, хто пройшов через освячену арку в соборі в Нью-Джерсі, отримує відпущення гріхів. Але не все так просто – повернувшись на небо, вони порушать принцип, на якому тримається вся світобудова, і можуть стерти світ з лиця землі.

"Армагеддон"

Ймовірно, сюжет цього фільму знають усі, та якщо ви його не дивилися, то він розповідає про те, як жменька людей намагається протистояти кінцю світу, який ось-ось має настати через наближення до Землі величезного астероїда.

"Чужий квиток"

Герой фільму обмінює квитки на літак з іншим чоловіком, який гине на цьому рейсі внаслідок катастрофи. Через деякий час головний герой закохується у дружину покійного.

Читайте також: