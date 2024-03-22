Що подивитися: 3 нових серіали, які варті вашої уваги

Якщо ви любите захопливі серіали з незвичайним сюжетом і гарною акторською грою, то ця добірка вам сподобається.

Для багатьох кіно та серіали – спосіб відволіктися від реальності, а з урахуванням того, що останнім часом стримінги представили кілька гарячих новинок, саме час провести вечори за переглядом захопливого шоу.

"Режим" (The Regime)

Це мінісеріал з Кейт Вінслет у головній ролі. Він розповідає історію авторитарного режиму, що руйнується, яким править жінка на ім'я Єлена Вернем. Через тривалий час проведеного у стінах свого палацу вона стає все більш параноїдальною та нестабільною, що в результаті призводить до розколу.

"Джентльмени" (The Gentlemen)

Серіал знятий знаменитим режисером Гаєм Річі і є спінофф його однойменного фільму. Однак у цій історії розповідається про молодого капітана британської армії Едді, який повертається додому — до розкішного родового маєтку, і дізнається, що всі сімейні володіння тепер належать йому. Однак після того, як молодий чловік вступає у спадок, він дізнається, що на території його будинку виготовляють наркотики.

"Проблема 3 тіл" (3 Body Problem)

Серіал знято за мотивами роману-трилогії "Спогади про минуле Землі". Дія відбувається на різних континентах. У різний час п'ять геніальних друзів роблять неймовірні відкриття, здійснюючи прорив і з'ясовують, що світ перебуває перед загрозою.

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