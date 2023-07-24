Що подивитися: 5 цікавих фільмів із Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес вже давно завоювала звання суперзірки. Вона записала безліч успішних альбомів, створила косметичну імперію, а також завоювала любов фанатів своїми фільмами. Сьогодні на рахунку Джей Ло безліч чудових картин, серед яких трилери, комедії та драми. Усі вони варті уваги.

"Селена"

Біографічний фільм про життя і становлення співачки Селени. Вона виступала в жвавому стилі техано, який був дуже популярний у 80-90-х на півдні США і в Мексиці. Дівчина стала справжньою улюбленицею публіки, а також займалася дизайном і підприємництвом. Селена була трагічно вбита у віці 23 років.

"З мене досить!"

Історія в цьому фільмі починається романтично і досить банально: офіціанта знайомиться з привабливим чоловіком, між ними зав'язується роман. Далі пара одружується і народжує дитину. Одного разу жінка дізнається, що чоловік їй зраджує, а після він і зовсім перестає приховувати свої стосунки з іншими жінками та починає бити дружину. Героїня забирає доньку і тікає від чоловіка. Коли жінка розуміє, що не може більше ховатися вирішує протистояти своєму тирану.

"План Б"

У головної героїні Зої немає чоловіка чи бойфренда, тому вона вирішила не чекати принца на білому коні, а взяти життя в свої руки і скористатися планом Б. Дівчина зважується на штучне запліднення, але як тільки Зої дізнається, що вагітна — зустрічає кохання всього свого життя — Стена.

"Очі ангела"

Фільм розповідає про Шерон — дівчину-поліцейську, яка одного разу під час переслідування підозрюваного, робить помилку, і злочинець стріляє в неї. Дві кулі зупиняє бронежилет і злочинець збирається добити поліцейську, але його обеззброює Кетч, чоловік, що бродить містом і допомагає людям, які потрапили в біду. Між Шерон і Кетчем зав'язуються романтичні стосунки, але через якийсь час героїня розуміє, що її знайомий має таємницю.

"Клітка"

Трилер з незвичайним сюжетом розповідає про лікарку-психіатриню, яка за допомогою спеціальної методики проникає до свідомості серійного вбивці на ім'я Карл. Він перебуває в комі, але його останню жертву так і не знайшли. Поліція і головна героїня намагаються знайти у підсвідомості маніяка підказку, де може бути захована дівчина, яку викрав Карл.

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