Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що подивитися: 5 цікавих фільмів із Дженніфер Лопес

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що подивитися: 5 цікавих фільмів із Дженніфер Лопес

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Багато із робіт знаменитості варто подивитися, тому пропонуємо добірку п'яти картин, із яких можна розпочати.

Дженніфер Лопес вже давно завоювала звання суперзірки. Вона записала безліч успішних альбомів, створила косметичну імперію, а також завоювала любов фанатів своїми фільмами. Сьогодні на рахунку Джей Ло безліч чудових картин, серед яких трилери, комедії та драми. Усі вони варті уваги. 

"Селена"

Біографічний фільм про життя і становлення співачки Селени. Вона виступала в жвавому стилі техано, який був дуже популярний у 80-90-х на півдні США і в Мексиці. Дівчина стала справжньою улюбленицею публіки, а також займалася дизайном і підприємництвом. Селена була трагічно вбита у віці 23 років.

"З мене досить!"

Історія в цьому фільмі починається романтично і досить банально: офіціанта знайомиться з привабливим чоловіком, між ними зав'язується роман. Далі пара одружується і народжує дитину. Одного разу жінка дізнається, що чоловік їй зраджує, а після він і зовсім перестає приховувати свої стосунки з іншими жінками та починає бити дружину. Героїня забирає доньку і тікає від чоловіка. Коли жінка розуміє, що не може більше ховатися вирішує протистояти своєму тирану.

"План Б"

У головної героїні Зої немає чоловіка чи бойфренда, тому вона вирішила не чекати принца на білому коні, а взяти життя в свої руки і скористатися планом Б. Дівчина зважується на штучне запліднення, але як тільки Зої дізнається, що вагітна — зустрічає кохання всього свого життя — Стена.

"Очі ангела"

Фільм розповідає про Шерон — дівчину-поліцейську, яка одного разу під час переслідування підозрюваного, робить помилку, і злочинець стріляє в неї. Дві кулі зупиняє бронежилет і злочинець збирається добити поліцейську, але його обеззброює Кетч, чоловік, що бродить містом і допомагає людям, які потрапили в біду. Між Шерон і Кетчем зав'язуються романтичні стосунки, але через якийсь час героїня розуміє, що її знайомий має таємницю.

"Клітка"

Трилер з незвичайним сюжетом розповідає про лікарку-психіатриню, яка за допомогою спеціальної методики проникає до свідомості серійного вбивці на ім'я Карл. Він перебуває в комі, але його останню жертву так і не знайшли. Поліція і головна героїня намагаються знайти у підсвідомості маніяка підказку, де може бути захована дівчина, яку викрав Карл.

Читайте також: Що подивитися: 5 легких комедійних серіалів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
17к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація