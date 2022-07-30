Що подивитися: 5 добрих фільмів, щоб відволіктися

Через величезну кількість новин і трагедій багатьом з нас потрібно трохи відволіктися — відкласти телефон убік і просто подивитися щось приємне. А оскільки немає нічого милішого за тварин, пропонуємо вам цю легку добірку з чудових та добрих фільмів про них.

"Дива коралового рифу"

Це дуже добра історія про маленьку рибку на ім'я Пуф, яка мешкає на кораловому рифі. Вона досліджує риф, навчається бути дорослою і самостійною. Але окрім історії самої рибки, у фільмі оповідається і про сам риф, його корали і мешканців.

"Дельфінячий риф"

Це ще одна історія про риф, але цього разу її головні герої — маленький дельфін Ехо і його мама Хуму. Дельфін трохи неслухняний, однак мама намагається навчити його виживати самостійно та добувати собі їжу. Паралельно у фільмі з'являється ще одна родина підводного світу — горбаті кити, а також безліч рибок та інших мешканців океану.

"Школа цуценят"

Це дуже добрий та милий фільм, у якому розповідається історія про п'ятьох цуценят, народжених у спеціальному центрі, що займається підготовкою собак-поводирів. Малюків протягом двох років активно готують до того, щоб у майбутньому стати вірними друзями людей з порушенням зору. У фільмі показано процес підготовки собак, а також те, як дуже ці тварини потрібні.

"Котяче дитинство"

У цьому фільмі розповідається історія про трьох кошенят у трьох різних країнах і про те, як кожне з них пізнає світ, живе, харчується. Паралельно глядачам розповідають про особливості поведінки кішок, їхні звички.

"Пінгвіни"

Пінгвіни — дуже милі істоти, які завжди викликають усмішку. В цьому чудовому фільмі нам розповідають історію пінгвіна на ім'я Стів, який намагається знайти кохання та створити сім'ю.

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