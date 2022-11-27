Що подивитися: 5 фільмів, де герої потрапляють у сніговий полон

Погода в останні тижні трохи вирішила пожартувати і нагадати нам, який насправді має вигляд зима. Відповідно снігові і морозні дні — не найкращий час для прогулянок, але гарний привід для перегляду цікавих фільмів. Ми підготували для вас нову добірку захопливих фільмів про сніг і протистояння з ним.

"Легенда Г'ю Гласса" 2015 рік

У фільмі розповідається історія про Г'ю Гласс, який вирушає з командою в експедицію. Герой отримує важке поранення в сутичці з диким ведмедем через що члени його команди вирішують розділиться на дві частини, з тяжко пораненим Глассом залишаються його син Гоук і два мисливці — Джон Фіцджеральд і Джим Бріджер. Вони повинні дочекатися смерті Гласса і поховати його, але замість цього Фіцджеральд вбиває Гоука і залишає пораненого. Гласс взявши себе в руки робить все, щоб знайти зрадника і помститися.

"Гора між нами" 2017 рік

Лікар Бен і журналістка Алекс через скасований рейс до Нью-Йорку наймають невеликий літак. Але в дорозі пілотові стає зле і літак падає десь у засніжених горах. Пара намагається вижити в екстремальних умовах.

"Післязавтра" 2004 рік

Захопливий апокаліптичний фільм розповідає історію про час, коли через глобальне потепління на Землі настав новий льодовиковий період. На одній частині планети все гине від страшної посухи, а на інший вирує неймовірний холод.

Головний герой картини вчений-кліматолог Джек Гол намагається попередити Уряд США що насувається гігантська кліматична катастрофа, але ніхто не хоче його слухати. Коли Нью-Йорк все ж накриває стихія — Джек вирушає в експедицію, щоб врятувати свого сина.

"Крізь сніг" 2013 рік

У фільмі показано недалеке майбутнє, в якому Земля, після технологічної катастрофи, повністю покривається снігом. Немає більше нічого, лише гігантський поїзд, який став єдиним порятунком людства, адже протягом багатьох років летить крізь сніг. Він поділений на класи бідних і багатих, але одного разу бідняки із хвоста піднімуть бунт проти еліти і збираються захопити владу.

"Еверест" 2015 рік

В основі фільму лежать реальні події, які відбулися в Гімалаях у травні 1996 року. Група альпіністів-любителів, учасників експедиції "Консультанти з пригод" під керівництвом професійного гіда Роба Голла і його помічників, вирушає до Непалу, заради сходження на найвищу вершину планети — Еверест.

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