Що подивитися: 5 фільмів із заплутаним сюжетом

"Спостерігач"

Після підвищення на роботі Френк разом із дружиною Джулією переїжджає з Нью-Йорка до Бухареста. В новій квартирі дівчину починає переслідувати тривожне відчуття, що за нею постійно хтось стежить. Оточення не надає тривогам Джулії значення, та незабаром по сусідству починають відбуватися страшні події.

"Без сорому"

Головна героїня – письменниця детективних романів Грейс, та одного разу вона опиняється в епіцентрі кримінальної історії, яка дасть фору сюжетам її книг. Героїня дізнається, що її загибла сестра Кетлін вела подвійне життя: вдень вона працювала в школі вчителькою, а вночі – вебкам-моделлю. Тому жінка розпочинає власне розслідування смерті сестри.

"Глибокі води"

Це психологічний еротичний трилер із Беном Аффлеком та Аною де Армас, де вони зіграли Віка й Мелінду – подружню пару. Герої забезпечені, але нещасливі, і грають у дивну гру, де вона навмисно не приховує своїх зрад, а він пробачає їй все. Коли одного з коханців Мелінди знаходять мертвим, подружжя все сильніше затягують глибокі води підозр і брехні.

"Флешбек"

Найманий вбивця Алекс Льюїс страждає на хворобу Альцгеймера і повільно втрачає пам'ять. Якось після відмови виконувати завдання та порушити свій моральний кодекс герой сам стає мішенню.

"Поїздка на вихідні"

Найкраща подруга головної героїні фільму зникає в Хорватії, де вони разом відпочивали. Дівчина не може примиритися тим, що трапилося, і вирішує сама з'ясувати правду про все, але перед нею відкривається страшний обман.

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