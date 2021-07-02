Що подивитися: 5 фільмів про пляж, кохання і пригоди

Пропонуємо добірку із захопливими, смішними і романтичними фільмами, де пригоди головних героїв відбуваються на пляжі.

Більш того, існує величезна кількість різних картин про пригоди біля води, але ми зібрали абсолютно різні фільми, серед яких кожен зможе знайти щось цікаве для себе.

"Віднесені"

Це один з тих рідкісних фільмів, де одну з головних ролей зіграла Мадонна. Картина розповість історію про пару з різних верств суспільства, яка опиняється на незаселеному острові. Там вони ледве уживаються одне з одним, але в результаті закохуються.

"Тільки для закоханих"

Подружжя Джейсон і Синтія Сміт після восьми років спільного життя зрозуміли, що їхній шлюб починає розпадатися. Щоб зміцнити свою сім'ю, вони вирішують взяти участь у програмі, яка проводиться на тропічному острові. Туди Сміти летять зі своїми друзями, які через деякий час розуміють, що їм теж потрібно пройти реабілітаційний курс.

"Блакитна лагуна"

Після пожежі на круїзному лайнері гине багато пасажирів. Єдині, хто вижили старий моряк і двоє дітей: хлопчик Річард і дівчинка Еммелін. У рятувальній шлюпці всі троє припливають на безлюдний острів, де моряк вчить їх виживати. Коли чоловік помирає діти залишаються зовсім самі з дикою природою.

"Пляж"

Юнак на ім'я Річард вирушає за пригодами до Таїланду, де в дешевому готелі знайомиться з дивним чоловіком, який передає йому карту таємничого острова. Молода людина знайомиться ще з парочкою французів, і вони утрьох вирушають на пошуки цього загадкового місця.

"Вигнанець"

Головний герой — інспектор служби доставлення логістичної авіакомпанії FedEx. Під час одного з перельотів його літак падає у Тихий океан. Головний герой рятується на надувному плоті і він єдиний, хто вижив. Він припливає на безлюдний острів, де проводить на самоті кілька років.

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