Що подивитися: 5 фільмів про відпустку і подорожі

Продовжуємо ділитися з вами кінопыдборкамі з легких фільмів для приємного вечірнього перегляду.

Літо — час відпочинку біля води та яскравих подорожей. Саме тому ми зібрали цю яскраву добірку веселих, романтичних і трохи банальних фільмів, які надихнуть вас перед відпусткою, піднімуть настрій і розкажуть кілька кумедних любовних історій.

"Їж, молися, кохай"

Головна героїня фільму — Елізабет Гілберт — успішна сучасна жінка, яка пережила болісне розлучення. Вирішивши змінити своє життя, Елізабет вирушає у подорож світом, сподіваючись дізнатися себе трохи більше. За рік героїня відвідує Італію, Індію та Індонезію.

"Кохання на острові"

Легка і наївна комедія про дівчину Дженні, яка вирушає на Карибські острови, щоб побачитися з улюбленим рок-музикантом. Там дівчина влаштовується на роботу рятувальницею і все ж зустрічається з кумиром, але через безглузду випадковість опиняється з ним на безлюдному острові.

"Шість днів, сім ночей"

Співробітниця гламурного журналу Робін Монро відпочиває на тропічному острові зі своїм нареченим, але якось їй потрібно вирушити по роботі на інший острів і єдиний спосіб це зробити — скористатися послугами пілота Квінна Гаррісона. Пара потрапляє в грозу, і здійснює вимушену посадку на безлюдному острові. У літака виходить із ладу шасі, тому герої не лише не можуть повернутися додому, але і змушені терпіти одне одного до появи допомоги.

"Цей незручний момент"

Двоє друзів Лоран і Антуан разом зі своїм дорослими доньками вирушають відпочивати на Корсику. Але атмосфера з невинної переростає в напружену і незручну, коли Антуан помічає знаки уваги з боку Луни, чарівної дочки його друга Лорана.

"Париж почекає"

Анна відчуває себе нещасливою і самотньою, тому якось вирішує вирушити в подорож на автомобілі з Канн до Парижу. Супроводжує її в поїздці Жак — діловий партнер чоловіка. За два дні подорожі жінка відвідує багато прекрасних місць, куштує смачну їжу і закохується.

Читайте також: Що подивитися: 5 легких романтичних комедій

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання