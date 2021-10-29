Що подивитися: 5 фільмів з Анджеліною Джолі

Джолі має багато різнопланових ролей, які варті уваги, але говорять про них мало.

Анджеліна Джолі одна з найвідоміших акторок та найкрасивіших жінок у світі. Багато фільмів за її участю залишаються на слуху протягом десятків років, але в цьому списку ви не побачите таких картин як "Містер і місіс Сміт", "Лара Крофт" або "Чаклунка", адже ми зібрали менш відомі фільми за участю Джолі, які теж варті уваги, щоб ви могли подивитися на таланти акторки під іншим кутом.

"Спокуса"

Заможний кубинський торговець Луїс Антоніо Варгас вирішує одружитися з американкою Джулією, з якою познайомився за листуванням. Під час першого знайомства наречений виявляється дуже здивований, адже дівчина зовсім не така, якою здавалася йому в листах. Після весілля їхнє життя було спочатку цілком нормальним, поки історія не бере фатальний поворот у лабіринти брехні, обману та вбивства. Джулія виявляється зовсім не Джулією, а іншою жінкою. Вона обкрадає чоловіка і втікає.

"За межею"

Американка Сара Джордан, яка мешкає в Англії, якось чує на одному заході палку промову доктора Ніка Келлагена, який закликав про допомогу дітям країн, залучених у військові конфлікти. Ця промова перевернула життя Сари назавжди. Доля зводила пару протягом багатьох років у різних місцях, серед яких були Камбоджа, Ефіопія та Чечня.

"Її серце"

Біографічна драма розповідає про життя і смерть журналіста Деніела Перла, який потрапив 2002 року в полон і був страчений в Пакистані під час розслідування, яке він проводив, на предмет зв'язків між терористичною організацією Аль-Каїда і пакистанськими спецслужбами. Фільм заснований на спогадах його дружини Маріан, яка під час полону та страти була вагітна.

"Хибна спокуса"

Драматичний трилер режисера Роберта Де Ніро, який розповідає про шпигунство за часів холодної війни між СРСР та США. Дії картини відбувається в кількох часових періодах, які вишиковуються в історію життя Едварда Вілсона.

"Підміна"

Дія цього трилера відбувається наприкінці 1920-х років у Лос-Анджелесі. Фільм ґрунтується на реальній історії жінки, яка розуміє, що хлопчик, якого їй повернула поліція після викрадення, не її син. У фільмі порушується багато важливих тем, серед яких безправ'я жінок, корупція в політичній системі та вплив насильницьких злочинів на суспільство.

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