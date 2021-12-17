Що подивитися: 5 нових фільмів для вихідного дня

Пропонуємо добірку кіноновинок, які точно прикрасять ваш вечір цими вихідними.

Якщо не знаєте що подивитися у найближчі дні – ця добірка вам сподобається, адже тут і захопливі історичні фільми, трилери, душевні історії та навіть фільм жахів. Тож кожен знайде щось для себе.

"Остання дуель" (The Last Duel)

Історичний трилер режисера Рідлі Скотта розповість про нормандського лицаря, який після повернення з війни дізнається, що його дружину зґвалтував найкращий друг. Король Франції вирішує, що долі всіх причетних мають вирішитись у чесному смертельному поєдинку.

"Король Річард" (King Richard)

Фільм розповідає про одних із найвідоміших теніситок у світі — Серену та Вінус Вільямс, а також про їхнього батька Річарда, який власне й зробив із дочок суперзірок спорту. Це історія про те, як простий чоловік та його дружина роблять усе, щоб зробити з дочок спортсменок, до того ж що самі мало що розуміють у тенісі.

"Минулої ночі в Сохо" (Last Night in Soho)

Це фільм жахів режисера Едгара Райта, де розповідається незвичайна історія молодої дизайнерки одягу Елойс. Героїня несподівано переміщається у минуле – у 1960-ті роки. Там дівчина усвідомлює, що вона насправді інша людина – блискуча співачка на ім'я Сенді. Перебуваючи в тілі Сенді, Елойс починає роман з милим хлопцем, але поступово межі минулого і майбутнього руйнуються і грають із нею злий жарт.

"Непрощенна" (The Unforgivable)

Цей трилер розповість про жінку на ім'я Рут Слейтер, яка відсиділа тюремний термін після жорстокого злочину. Вона виходить на волю, але не може знайти себе, тим паче суспільство не бажає забувати про її минуле. Сподіваючись спокутувати провину, Рут вирішує знайти молодшу сестру, яку колись їй довелося залишити.

"Закони кордонів" (Las leyes de la frontera)

Цей іспанський кримінальний трилер покаже вам Жирону 1978 року. У центрі сюжету 17-річний хлопець Ігнасіо Канас, або просто Начо, який якось влітку, після знайомства з симпатичною дівчиною на ім'я Тере, вступає до банди і стає злочинцем.

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