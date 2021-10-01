Що подивитися: 5 нових фільмів гідних вашої уваги

Це добірка, в якій кожен знайде щось для себе цікаве.

В останні кілька тижнів на слуху у всіх лише нова "Дюна" і це, безумовно, найкращий фільм 2021 року, але не ним єдиним може потішими початок осені. Ми зібрали для вас кілька гідних новинок кіно, на які варто звернути увагу.

"Персонаж"

Легка комедія з пригодами і екшеном, а також зірковими акторами, оповідає про милого хлопця, який одного прекрасного деня розуміє, що він персонаж комп'ютерної гри з відкритим світом.

"Друзі з відпуски"

У відпустці Маркус і Емілі знайомляться з абсолютно божевільною парочкою — Роном і Кайлою. Вони стали приятелями, але сподівалися, що коли відпочинок завершиться нових знайомих вони більше ніколи не побачать, але не тут то було — новоспечені друзі приїжджають до них на весілля.

"Час"

Шлюб головних героїв руйнується, і вони вирішуються розійтися. Разом з дітьми вони вирушають у останню спільну відпустку і вирішують провести день на території закритого для сторонніх пляжу, оточеного високими скелями. Як виявилося пляж приховує в собі страшну таємницю, яка може вбити героїв.

"Винний"

Головний герой — детектив поліції Джо Бейлор, якого понизили в посаді до оператора служби порятунку. Якось в службу надходить дзвінок від дівчини, яку викрали. Коли зв'язок обривається, Джо підключає всі можливі ресурси, щоб допомогти жертві вибратися.

"Я створений для тебе"

Головна героїня Альма — відома вчена, яка заради грошей погоджується взяти участь у випробуванні робота-гуманоїда на ім'я Том. Зовні робота зовсім відрізнити від людини, але ось вже занадто він ідеальний.

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