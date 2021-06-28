Що подивитися: 5 нових серіалів, які варті вашої уваги

Початок літа потішив любителів мінісеріалів цікавими новинками.

Спекотний літній день - чудовий варіант влаштувати сієсту і відпочити, дивлячись захопливий серіал. А щоб пошуки нового шоу не займали у вас занадто багато часу - скористайтеся нашою новою добіркою. Тут ви знайдете інтригувальні детективи, пригодницькі історії і навіть містичні загадки.

"Хлопчик з оленячими рогами"

За сюжетом цього мінісеріалу світ вражає невідома хвороба і у людей починають народжуватися діти-гібриди напівлюди-напівтварини. Головний герой серіалу милий хлопчик, який народився з оленячими рогами. Після смерті батька він вирушає у подорож, в надії почати нове життя.

"Локі"

Тут ми знову побачимо улюбленого персонажа з Marvel Comics Локі - бога хитрощів та обману. Але цього разу Локі потрапляє до таємничої організації "Управління змінами часу", яка існує поза простором і часом. Тепер йому належить відповісти за свої злочини проти часу і перед ним постає вибір: піддатися стиранню з реальності чи допомогти в боротьбі з великою загрозою.

"Хитрощі"

Головна героїня Дебора Венс легенда стендапа і зірка Лас-Вегаса. Багато років вона купалася в променях слави, але зараз її шоу не таке популярне і канал збирається його закрити. У гонитві аудиторією агент Дебори наймає їй молоду помічницю Аву.

"Історія Лізі"

Мінісеріал, заснований на однойменному романі Стівена Кінга і розповість історію Лізі Лендон, жінки, яка нещодавно втратила свого чоловіка, письменника-фантаста Скотта Лендона. Після смерті чоловік залишив багато таємниць, які тепер доведеться розгадати Лізі.

"Мейр з Істтауна"

Головна героїня - Мейр Шієн - детективка поліції з невеликого міста, яка розслідує страшне вбивство неповнолітньої матері-одиначки. Під час роботи жінка розкриває темну сторону місцевої громади та зіштовхується віч-на-віч з власним минулим.

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