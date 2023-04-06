Що подивитися: 5 нових захопливих серіалів 2023 року

Якщо ви любитель захоплюючих історій та незвичайних сюжетів, то ця добірка нових серіалів 2023 року вам точно сподобається. Тут ви знайдете детективні історії та фентезійні сюжети.

"Закон Лідії Поет"

В основу серіалу історія Лідія Поет – першої жінки-адвокатки в Італії, а також активістки та феміністки. У серіалі героїня бореться за право займатися адвокатською практикою та розслідує загадкові вбивства.

"Пророцтво"

Серіал заснований на однойменній книжці М. О. Волша. У ньому розповідається, як одного разу в продуктовому магазині невеликого містечка з'являється автомат, здатний пророкувати долі та розкрити справжній життєвий потенціал людини. Невдовзі мешканці починають змінювати професії, переосмислювати свої стосунки та ставити під сумнів те, у що вірили все життя.

"Триптих"

Дівчина на ім'я Ребека дізнається, що після народження її розлучили з двома сестрами-близнючками, тому вона вирушає в небезпечну подорож, щоб дізнатися правду про своє походження.

"Екстраполяції"

Це серіал-антологія, що зічіпає важливу тему зміни клімату на планеті. Проблема постає з різних точок зору через взаємопов'язані історії.

"Мейфейрські відьми"

Це чергова екранізація серії романів американської письменниці Енн Райс, які розповідають про сім'ю відьом Мейфейр, що мешкає в Новому Орлеані. У центрі сюжету серіалу молода жінка нейрохірургиня Ровен Філдінг і одного разу вона дізнається, що є спадкоємицею династії могутніх відьом, яких переслідує зловісний дух.

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