Що подивитися: 5 нових захопливих серіалів 2024 року на вечір

Хоча рік тільки розпочався, але багато студій вже випустили безліч нових захопливих серіалів, які варто подивитися.

У цій добірці ви знайдете кримінальні, драми та документальні історії, від яких не зможете відірватися.

"Експати"

Це історія про кількох забезпечених жінок із різних країн, які знайшли новий дім у Гонконгу. Дія відбувається 2014 року. Якось долі жінок переплітає випадок із таємничим зникненням дитини.

"Брати Сунь"

Захопливий серіал про сімейство тайванської тріади "Нефритові дракони". Якось на батька головного героя нападають, тому він вирушає до Каліфорнії, щоб знайти свою матір і захистити її та свого молодшого брата, які там переховуються протягом останніх п'ятнадцяти років.

"Гризельда"

Серіал розповідає про життя та злочини реальної особистості Гризельди Бланко, колумбійської наркобаронеси. Історія розгортається, коли жінка починає займатися наркобізнесом, щоб підтримати свою сім'ю, але заплутується в жадібності та безжальності. Серіал досліджує падіння Гризельди, викликане зрадою та параноєю всередині її банди.

"Месьє Спейд"

Серіал розповідає про Сема Спейда, американського приватного детектива, який йде на спокій і поселяється в маленькому містечку на півдні Франції. Однак 1963 року йому знову доводиться взятися за розслідування жорстокого вбивства шести черниць у монастирі.

"Крістобаль Баленсіага"

Це іспанський біографічний драматичний мінісеріал, який розповідає про іспанського модельєра Крістобаля Баленсіагу.

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