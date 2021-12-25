Що подивитися: 5 різдвяних фільмів старого Голлівуду

Це добірка чудових чорно-білих фільмів 1940-х, які приємно буде подивитися в переддень Різдва з близькими.

Якщо у вас виникло бажання подивитися добрий і красивий фільм, щоби скрасити вечір, пропонуємо добірку різдвяних стрічок періоду старого Голлівуду, які створять теплу атмосферу перед святами і подарують гарний настрій. Перед переглядом обов'язково вкутайтесь у теплий плед, увімкніть ліхтарики на ялинці й налийте теплого какао.

"Святковий роман", 1949 р.

Це романтична історія відносин між комерційною шпигункою і, за сумісництвом, матір'ю-одиначкою Конні та продавцем універмагу Стівом. Напередодні Різдва Конні ходить крамницями, купує товари, а потім міняє їх або здає, заради вивчення попиту.

Одного разу вона купує дорогу дитячу залізницю з метою здати її на наступний ранок. У магазині її зустрічає симпатичний продавець Стів, який, не встоявши перед аргументами жінки. оформляє їй повернення іграшки. За це його звільняють, але так він знайомиться з Конні і її сином Тіммі.

"Запам'ятай ніч", 1940 р.

Симпатичну дівчину на ім'я Лі Ліандер, напередодні Різдва, спіймали на крадіжці браслета в ювелірному магазині, і це вже її третій злочин. Справу дівчини веде помічник окружного прокурора Джон Сарджент, який просить перенести слухання, оскільки важко домогтися обвинувального вироку напередодні Різдва. Але в результаті Джон співчуває Лі, звільняє її під заставу і забирає додому до матері на Різдво. В результаті пара закохується один в одного.

"Святковий готель", 1942 р.

Це веселий мюзикл про співака і танцюриста Джима Гарді, який приймає важливе для себе рішення — залишити шоу-бізнес, щоби стати фермером в Новій Англії. Але в результаті фермерське життя виявляється не таким, як він думав, а надто важким і буденним. Тому Гарді перетворює свою ферму на заміський розважальний клуб, широко відчиняючи двері на різні свята, серед яких і Новий рік.

"Це дивовижне життя", 1946 р.

Сюжет фільму розповідає про Джорджа Бейлі, який перебуває на межі відчаю через велику кількість проблем і борг перед місцевим банкіром. Це все призводить до того, що напередодні Різдва він замислюється про самогубство, стрибнувши з моста. В останній момент перед Джорджем з'являється його янгол-охоронець, який рятує чоловіка і показує, наскільки насправді важливе його життя.

"Диво на 34-й вулиці", 1947 р.

У цьому чудовому фільмі розповідається історія, яка сталася на 34-й вулиці Мангеттена. Одного дня напередодні грандіозного параду, що влаштовується щорічно універмагом Macy's, актор, який повинен був грати Санта-Клауса, напився, як чіп, тому, щоб врятувати ситуацію, режисер параду Доріс Вокер, вмовляє перехожого старого Кріса Крінгла зайняти місце Санти. Він погоджується і користується величезним успіхом. Саме там він познайомився з маленькою дівчинкою Сьюзен, яка дізнається великий секрет: Кріс — справжній Санта.

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