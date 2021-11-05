Що подивитися: 5 романтичних фільмів, для приємного вечора

У нашій новій добірці на вас чекає колекція проникливих історій та легких романтичних комедій про перше кохання.

"Тут ти знайдеш мене"

Після провального прослуховування у музичній консерваторії у Нью-Йорку молода скрипалька Фінлі Сінклер їде до прибережного села в Ірландії, щоб розпочати семестр, навчаючись за кордоном. Під час польоту через Атлантику Фінлі знайомиться з Беккетом Рашем – висхідною кінозіркою. Між молодими людьми починається роман.

"Божевільне кохання"

Адам — незвичайний підліток, але дуже намагається таким здаватися. Якось труднощі в сім'ї провокують напад, після якого хлопцеві належить навчитися уживатися з галюцинаціями у вигляді чотирьох наполегливих особистостей. У цей непростий період життя герой вперше закохується в чарівну дівчину.

"Побачення з Ембер"

Едді та Ембер школярі, які приховують від усіх свою нетрадиційну орієнтацію. У спробі припинити гомофобні знущання, вони вирішують зав'язати фіктивні стосунки, прикинувшись гетеросексуальною парою.

"Останній лист від твого коханого"

У наші дні амбітній журналістці Еллі Геворт потрапляє до рук серія таємних листів, з яких вона дізнається про заборонений роман двох закоханих у 1960-ті роки, які через різні життєві обставини та драми не могли бути разом.

"Половина всього"

Еллі Чу — сором'язлива відмінниця, але якось її наймає Пол Манскі — один із головних красенів старшої школи. Пол хоче, щоб дівчина допомогла йому добитися руки та серця місцевої красуні.

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