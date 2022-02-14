Що подивитися: 5 романтичних фільмів до Дня святого Валентина

Це добірка прекрасних добрих фільмів, які прикрасять ваш вечір.

Сьогодні День святого Валентина, і якщо ви ще досі не придумали, як провести це свято зі своєю другою половинкою — організуйте романтичне побачення вдома і подивіться цікавий фільм. А щоб спростити завдання з вибором — ми зробили все за вас і підібрали п'ять цікавих романтичних фільмів на будь-який смак.

"Мулен Руж!", 2001 рік

Захопливий музичний фільм із неймовірно красивою Ніколь Кідман — те, що потрібно для романтичного вечора. У фільмі розповідається історія про молодого і бідного британського поета Крістіана, який закохався в зірку паризького кабаре "Мулен Руж", актрису і куртизанку на ім'я Сатін. Актори в цьому фільмі самі виконали всі свої вокальні партії.

"Фотографія", 2020 рік

Фільм розгортається одразу в двох часових відрізках. Головна героїня на ім'я Мей влаштовує виставку фотографій своєї покійної матері Христини. На заході вона знайомиться з журналістом Майклом, який вирішив зробити репортаж про її матері. Між парою зароджується симпатія. Паралельно в фільмі показана інша історія — минуле, що показує історію матері Мей і її кохвання.

"Народження зірки", 2018 рік

Це нова екранізація фільму 1937 року щодо музикантів, у якому зіграли Бредлі Купер і Леді Гага. Головний герой — рокер із залежністю і кар'єрою, яка в'яне, який якось зустрічає в барі молоду співачку і закохується в неї. Незабаром дівчина стає справжньою зіркою.

"Клятва", 2012 рік

Ця історія заснована на реальних подіях. Головні герої Пейдж і Лео дуже кохають одне одного і багато часу проводять разом, якось вони потрапляють в автокатастрофу. Пейдж впадає в кому, а Лео день і ніч проводить біля її ліжка. Після пробудження виявляється, що дівчина забула останні чотири роки свого життя, саме той період, коли познайомилася і вийшла заміж за свого чоловіка.

"Прекрасна епоха", 2019 рік

Що б ви вибрали, якби вам запропонували подорож у часі? Вирушили б у вікторіанську епоху, 60-ті або захотіли б пережити найщасливіший період свого життя ще раз. Такий шанс випав головному герою фільму, і він вирішив повернутися в день, коли зустрів кохання всього свого життя.

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