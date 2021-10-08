Що подивитися: 5 серіалів 2021 року, які варті уваги

Коли на вулиці похолодало і особливо не погуляєш, на допомогу приходять захопливі серіали, які урізноманітнять вечір. Ми зібрали для вас нову добірку, в якій кожен знайде для себе щось цікаве.

"Втрачений символ"

Цей серіал є приквелом фільмів "Код да Вінчі", "Ангели і демони", а також "Інферно", частково він заснований на однойменному романі Дена Брауна. Головний герой — молодий професор Гарварда Роберт Ленгдон. Якось він отримує запрошення виступити з лекцією в Капітолії, але незадовго до заходу дізнається, що його наставника Пітера Соломона викрали. Щоб дізнатися, що трапилося, професору релігійної симвології треба розшифрувати "втрачене слово" масонів.

"Фундація"

Науково-фантастичний серіал за мотивами однойменного циклу романів Айзека Азімова. Дія історії відбувається в далекому майбутньому в Галактичній імперії, яка охоплює весь Чумацький шлях. Головний герой на ім'я Гері Селдон пророкує загибель цієї держави і створює організацію "Фундація", яка повинна буде після катастрофи відтворити цивілізацію.

"Американська іржа"

Детективний телесеріал, літературною основою для якого став однойменний роман Філіпа Майера. Дія відбувається в маленькому пенсільванському містечку, головний герой — шериф поліції, який намагається врятувати від в'язниці сина коханої жінки. Хлопця звинувачують у вбивстві.

"Гра в кальмара"

Гучний південнокорейський серіал розповідає про людей, які відчайдушно потребують грошей, тому беруть участь в іграх на виживання з великим грошовим призом. Однак ставки в цій грі смертельно високі.

"Сцени з подружнього життя"

Мінісеріал є ремейком однойменного фільму Інгмара Бергмана 1973 року ось лише дія в ньому відбувається в сучасній Америці. Серіал розповість про подружню пару, яка розлучаються після десяти років спільного життя. Після цього їхні почуття спалахують з новою силою.

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