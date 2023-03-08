Що подивитися: 5 серіалів про жінок, заснованих на реальних подіях

У цій добірці ви знайдете серіали, які захочеться подивитися буквально за одне присідання.

Підступні, хитрі, мудрі, вольові та закохані — саме такими показані жінки в цих серіалах. Якщо вам набридли банальні бойовики, фентезі та чергові екранізації великих романів, пропонуємо кілька серіалів заснованих на реальних біографіях жінок, які увійшли в історію.

"Місіс Америка", 2020 рік

Події в серіалі розгортаються в 1970-ті роки в Америці, під час, коли починає набирати обертів рух за рівноправність. Але головній героїні цього фільму — республіканці-консерваторці місіс Філліс Шлефлі не подобається рух феменісток, які вимагають внести поправку до Конституції США, щоб встановити рівноправність статей в країні. Але в результаті між жінками розв'язується справжня війна за владу.

"Мадам Сі Джей Вокер", 2020 рік

Мадам Вокер — перша темношкіра жінка в США, яка не тільки запустила свій бізнес із виробництва косметики в країні, а й стала однією з тих, хто заробив на ньому величезні статки. І це все їй вдалося за часів расової сегрегації.

"Справа Крістін Кілер", 2019 рік

У серіалі показана резонансна історія, яка сталася в Британії в 60-х роках, — секс-скандал військового міністра і 19-річної "дівчини за викликом" Крістін Кілер, який отримав назву "Справа Проф'юмо". Після скандалу Крістін отримала титул Мати Гарі 60-х років, адже була замішана в шпигунських інтригах.

"Таємне життя Мерилін Монро", 2015 рік

У серіалі показана хроніка сімейного життя Мерилін Монро, її стосунків із матір'ю, Гледіс Перл Бейкер, а також історія про те, як вона намагалася приховати свої найпотаємніші секрети від преси. Мінісеріал заснований на однойменному бестселері The New York Times, написаному журналістом-біографом Дж. Ренді Тараборреллі.

"Ворожнеча", 2017 рік

Телесеріал-антологія розповідає про двох найбільших кінозірок свого часу — Джоан Кроуфорд і Бетт Девіс — і їхню роботу над психологічним трилером Роберта Олдріча "Що сталося з Бебі Джейн?". Під час роботи над цією картиною між акторками зав'язується ворожнеча і суперництво, через що вони намагаються насолити одна одній, придумують залаштункові ігри і різні хитрощі.

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