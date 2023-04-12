Що подивитися: 5 захопливих фільмів про космос

Ця добірка точно сподобається всім любителям фантастики і історій про астронавтів.

Космосом Голлівуд був одержимий ще до того, як туди вирушила перша людина. Сьогодні ми вирішили нагадати вам декілька чудових картин, про космос і астронавтів, які варто переглянути. Тому візьміть попкорн і нехай почнеться зворотний відлік!

"Інтерстеллар"

Це фантастична драма, яка оповідає про час, коли посуха, пилові бурі і вимирання рослин призводять до продовольчої кризи. У спробах знайти порятунок для людства, вчені відправляють групу дослідників крізь червоточину, щоб знайти планету з відповідними умовами життя.

"Марсіанин"

У фільмі показана історія астронавта Марка Вотні, який через раптову піщану бурю залишається сам на сам на "червоній планеті". Тепер він повинен протриматися до прильоту нової місії. Більш того, зв'язок із Землею втрачений, і залишається лише чекати і намагатися вижити.

"Гравітація"

Доктор Раян Стоун вирушає у свою першу космічну місію під командуванням астронавта Метта Ковальські, щоб проводити ремонтні роботи і монтаж обладнання на космічному телескопі "Габбл". Але під час їхньої рутинної роботи за бортом трапляється катастрофа - на орбіті підірваний російський військовий супутник, уламки якого можуть завдати серйозної шкоди.

"Аполлон 13"

Це красива і сумна історія про невдалу місію корабля "Аполлон 13" на Місяць, яка відбулася 1970 року і стала одним із найдраматичніших моментів освоєння космосу. За сюжетом картини вже на підльоті до цілі на кораблі відбувається серйозна аварія, яка не лише ставить хрест на висадці, але і створює загрозу життю для всього екіпажу астронавтів.

"Перша людина"

Біографічний фільм, який розповідає про видатного космонавта Ніла Армстронга і одну з найважливіших космічних місій ХХ століття - висадку людини на Місяць, в якій він брав участь.

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